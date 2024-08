Paris Paralympics 2024: 28 अगस्त से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत, एक क्लिक में जानें भारत का पूरा शेड्यूल

Prenez vos places sur : https://t.co/PsknLSlbtu

The Paralympic Phryge takes over! She'll be waiting for you at the Paralympic Games from August 28 to September 8 😍… pic.twitter.com/jhHlAsNndR— Paris 2024 (@Paris2024) August 26, 2024

30 अगस्त, शुक्रवार

पैरा तायक्वोंडो

विमंस K44-47 किग्रा गोल्‍ड मेडल प्रतियोगिता - 12:04 AM

पैरा बैडमिंटन

विमंस एकल समूह चरण - दोपहर 12:00 बजे से

मेंस एकल ग्रुप चरण - दोपहर 12:00 बजे से

मिश्रित युगल ग्रुप चरण - शाम 7:30 बजे से

पैरा तीरंदाजी

विमंस व्यक्तिगत कंपाउंड का ओपन राउंड ऑफ 32- 12:30 बजे से

मेंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन राउंड ऑफ 32 - 7:00 बजे से

पैरा शूटिंग

विमंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 12:30 बजे

मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 2:30 बजे

विमंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 फ़ाइनल - दोपहर 3:15 बजे

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 क्वालिफिकेशन - शाम 5:00 बजे

मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फ़ाइनल - शाम 5:30 बजे

विमंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH2 प्री-इवेंट ट्रेनिंग - शाम 7:00 बजे

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच2 फाइनल - शाम 7:45 बजे

मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्री-इवेंट ट्रेनिंग - रात 8:30 बजे

पैरा एथलेटिक्स

महिला डिस्कस थ्रो F55 फाइनल - दोपहर 1:30 बजे

विमंस 100 मीटर टी35 फ़ाइनल - शाम 4:39 बजे

पैरा टेबल टेनिस

मेंस युगल क्वार्टर फाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

विमंस युगल क्वार्टर फाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

पैरा रोइंग

मिश्रित युगल स्कल्स पीआर3 हीट - दोपहर 3:00 बजे

पैरा साइक्लिंग

मेंस सी2 3000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट क्वालीफाइंग - शाम 4:24 बजे

मेंस सी2 3000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट फाइनल कांस्य - शाम 7:11 बजे

मेंस C2 3000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट फाइनल गोल्‍ड - शाम 7:19 बजे

31 अगस्त, शनिवार

पैरा एथलेटिक्स

पुरुषों का शॉट पुट F37 फ़ाइनल - 12:20 पूर्वाह्न

पुरुषों की भाला फेंक F57 फ़ाइनल - रात 10:30 बजे

पैरा शूटिंग

मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 1:00 बजे

विमंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 3:30 बजे

मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 फ़ाइनल - दोपहर 3:45 बजे

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH2 प्री-इवेंट प्रशिक्षण - शाम 5:30 बजे

विमंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फ़ाइनल - शाम 6:15 बजे

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 प्री-इवेंट ट्रे‍निंग - शाम 7:00 बजे

पैरा साइक्लिंग

विमंस C1-3 500 मीटर टाइम ट्रायल क्वालीफाइंग - दोपहर 1:30 बजे

मेंस C1-3 1000 मीटर टाइम ट्रायल क्वालीफाइंग - दोपहर 1:49 बजे

विमंस C1-3 500 मीटर टाइम ट्रायल फाइनल - शाम 5:05 बजे

मेंस C1-3 1000 मीटर टाइम ट्रायल फ़ाइनल - शाम 5:32 बजे

पैरा टेबल टेनिस

महिला युगल WD10 सेमीफाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

महिला युगल WD10 स्वर्ण पदक मैच - रात 10:45 बजे

पैरा रोइंग

मिश्रित युगल स्कल्स पीआर3 रेपेचेज - दोपहर 2:40 बजे

पैरा तीरंदाजी

विमंस व्यक्तिगत कंपाउंड का ओपन राउंड 16- 7:00 बजे से

विमंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन क्वार्टर फाइनल - रात 9:16 बजे से

विमंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन सेमीफाइनल - रात 10:14 बजे से

पैरा बैडमिंटन

मिश्रित युगल सेमीफाइनल - शाम 7:30 बजे से

1 सितंबर, रविवार

पैरा बैडमिंटन

मेंस एकल सेमीफाइनल - दोपहर 12:00 बजे से

विमंस एकल सेमीफाइनल - दोपहर 12:00 बजे से

फाइनल मैच - रात 10:10 बजे से

पैरा शूटिंग

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 1:00 बजे

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच2 क्वालिफिकेशन - दोपहर 3:00 बजे

मिश्रित 25 मीटर पिस्टल एसएच1 प्री-इवेंट ट्रेनिंग - शाम 4:00 बजे

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच1 फाइनल - शाम 4:30 बजे

मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच2 फाइनल - शाम 6:30 बजे

पैरा एथलेटिक्स

विमंस 1500 मीटर टी11 राउंड 1 - 1:40 बजे

मेंस शॉट पुट F40 फ़ाइनल - दोपहर 3:09 बजे

मेंस ऊंची कूद टी47 फाइनल - रात 10:58 बजे

विमंस 200 मीटर टी35 फ़ाइनल - रात 11:08 बजे

पैरा रोइंग

मिश्रित युगल स्कल्स पीआर3 फाइनल बी - दोपहर 2:00 बजे

मिश्रित युगल स्कल्स पीआर3 फाइनल ए - दोपहर 3:40 बजे

पैरा तीरंदाजी

मेंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन राउंड 16- 7:00 बजे से

मेंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन क्वार्टर फाइनल - रात 9:16 बजे से

मेंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन सेमीफाइनल - रात 10:24 बजे से

मेंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन कांस्य पदक मैच - 11:13 बजे से

मेंस व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन स्वर्ण पदक मैच - रात 11:30 बजे

पैरा टेबल टेनिस

महिला एकल राउंड 32- रात 10:30 बजे से

महिला एकल राउंड 16 - रात 10:30 बजे से

2 सितम्बर, सोमवार

पैरा शूटिंग

मिश्रित 25 मीटर पिस्टल एसएच1 क्वालिफिकेशन परिशुद्धता - दोपहर 12:30 बजे

विमंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एसएच1 प्री-इवेंट ट्रेनिंग - दोपहर 12:30 बजे

मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एसएच1 प्री-इवेंट ट्रेनिंग - दोपहर 12:30 बजे

मिश्रित 25 मीटर पिस्टल एसएच1 क्वालिफिकेशन रैपिड - शाम 4:30 बजे

मिश्रित 25 मीटर पिस्टल एसएच1 फाइनल - रात 8:15 बजे

पैरा एथलेटिक्स

मेंस डिस्कस थ्रो F56 फ़ाइनल - दोपहर 1:35 बजे

विमंस 1500 मीटर टी11 फ़ाइनल - दोपहर 1:40 बजे

मेंस भाला फेंक F64 फ़ाइनल - रात 10:30 बजे

विमंस डिस्कस थ्रो F53 फ़ाइनल - रात 10:34 बजे

विमंस 400 मीटर टी20 राउंड 1 - 11:50 बजे

पैरा टेबल टेनिस

विमंस एकल राउंड 32 - दोपहर 1:30 बजे से

विमंस एकल राउंड 16 - दोपहर 1:30 बजे से

पैरा तीरंदाजी

मिश्रित टीम कंपाउंड का ओपन राउंड 16- 7:00 बजे से

मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन क्वार्टर फाइनल - रात 8:20 बजे से

मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन सेमीफाइनल - रात 9:40 बजे से

मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन कांस्य पदक मैच - रात 10:35 बजे

मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन स्वर्ण पदक मैच - रात 10:55 बजे

पैरा बैडमिंटन

फाइनल मैच - रात 8:00 बजे से

3 सितंबर, मंगलवार

पैरा तीरंदाजी

विमंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 32- 12:30 बजे से

विमंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 16- 12:30 बजे से

विमंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन क्वार्टर फाइनल - रात 8:30 बजे से

विमंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन सेमीफाइनल - रात 9:38 बजे से

विमंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन कांस्य पदक मैच - रात 10:27 बजे

विमंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्वर्ण पदक मैच - रात 10:44 बजे

पैरा शूटिंग

विमंस 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन एसएच1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 1:00 बजे

मेंस 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन एसएच1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 1:00 बजे

मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन SH2 प्री-इवेंट ट्रेनिंग - शाम 4:15 बजे

मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच1 प्री-इवेंट प्रशिक्षण - शाम 6:00 बजे

विमंस 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन एसएच1 फाइनल - शाम 7:30 बजे

पैरा एथलेटिक्स

विमंस शॉट पुट F34 फ़ाइनल - दोपहर 2:26 बजे

विमंस 400 मीटर टी20 फाइनल - रात 10:38 बजे

मेंस ऊंची कूद टी63 फाइनल - रात 11:40 बजे

पैरा टेबल टेनिस

विमंस एकल राउंड 16/क्वार्टर फाइनल/सेमीफाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

मेंस एकल राउंड 16/क्वार्टर फ़ाइनल/सेमीफ़ाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

4 सितंबर, बुधवार

पैरा एथलेटिक्स

मेंस भाला फेंक F46 फ़ाइनल - 12:10 AM

मेंस शॉट पुट F46 फ़ाइनल - दोपहर 1:35 बजे

विमंस शॉट पुट F46 फ़ाइनल - दोपहर 3:16 बजे

मेंस क्लब थ्रो F51 फ़ाइनल - रात 10:50 बजे

विमंस 100 मीटर टी12 राउंड 1 - 11:00 बजे

पैरा साइक्लिंग

विमंस C1-3 रोड टाइम ट्रायल - सुबह 11:30 बजे से

पैरा तीरंदाजी

मेंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 32- 12:30 बजे से

मेंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 16- 12:30 बजे से

मेंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन क्वार्टर फाइनल - रात 9:00 बजे से

मेंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन सेमीफाइनल - रात 10:08 बजे से

मेंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन कांस्य पदक मैच - रात 10:54 बजे

मेंस व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्वर्ण पदक मैच - 11:14 बजे

पैरा शूटिंग

मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 1:00 बजे

मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच1 फाइनल - दोपहर 3:45 बजे

मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच2 - शाम 4:00 बजे

मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच1 प्री-इवेंट ट्रेनिंग - शाम 5:30 बजे

मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच2 फाइनल - शाम 6:30 बजे

पैरा टेबल टेनिस

विमंस एकल क्वार्टर फाइनल/सेमीफाइनल/फाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

पैरा पॉवरलिफ्टिंग

मेंस 49 किग्रा फाइनल - दोपहर 3:30 बजे

विमंस 45 किग्रा फाइनल - रात 8:30 बजे

5 सितंबर, गुरुवार

पैरा शूटिंग

मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच1 क्वालिफिकेशन - दोपहर 1:00 बजे

मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच1 फाइनल - दोपहर 3:15 बजे

पैरा एथलेटिक्स

विमंस 100 मीटर टी12 सेमीफाइनल - दोपहर 3:10 बजे

विमंस 100 मीटर टी12 फाइनल - रात 10:47 बजे

मेंस शॉट पुट F35 फ़ाइनल - 11:49 बजे

पैरा जूडो

विमंस 48 किग्रा प्रारंभिक राउंड - दोपहर 1:30 बजे से

मेंस 60 किग्रा प्रारंभिक राउंड - दोपहर 1:30 बजे से

विमंस 48 किग्रा फाइनल - शाम 7:30 बजे से

मेंस 48 किग्रा फ़ाइनल - शाम 7:30 बजे से

पैरा तीरंदाजी

मिश्रित टीम रिकर्व ओपन क्वार्टर फाइनल - शाम 6:30 बजे से

मिश्रित टीम रिकर्व ओपन सेमीफाइनल - शाम 7:50 बजे से

मिश्रित टीम रिकर्व ओपन ब्रॉन्‍ज मेडल मैच - रात 8:45 बजे

मिश्रित टीम रिकर्व ओपन गोल्‍ड मेडल मैच - रात 9:05 बजे

पैरा पॉवरलिफ्टिंग

मेंस 65 किग्रा तक फाइनल - रात 10:05 बजे

6 सितंबर, शुक्रवार

पैरा एथलेटिक्स

विमंस 200 मीटर टी12 राउंड 1 - 1:39 बजे

मेंस भाला फेंक F54 फ़ाइनल - दोपहर 2:08 बजे

मेंस 400 मीटर टी47 राउंड 1 - 2:47 बजे

मेंस ऊंची कूद टी64 फाइनल - दोपहर 3:18 बजे

मेंस शॉट पुट F57 फ़ाइनल - रात 10:30 बजे

विमंस भाला फेंक F46 फ़ाइनल - रात 10:38 बजे

विमंस 200 मीटर टी12 सेमीफाइनल - 11:10 बजे

पैरा डोंगी

मेंस कयाक सिंगल केएल1 200 मीटर हीट - दोपहर 1:30 बजे

विमंस Va'a सिंगल VL2 200m हीट - दोपहर 1:50 बजे

विमंस कयाक सिंगल केएल1 200 मीटर हीट - दोपहर 2:55 बजे

पैरा टेबल टेनिस

विमंस एकल WS3 सेमीफाइनल - दोपहर 1:30 बजे

विमंस एकल WS3 स्वर्ण पदक मैच - 11:45 बजे

पैरा पॉवरलिफ्टिंग

विमंस 67 किग्रा फाइनल - रात 8:30 बजे

7 सितंबर, शनिवार

पैरा साइक्लिंग

विमंस C1-3 रोड रेस - दोपहर 1:00 बजे

मेंस C1-3 रोड रेस - दोपहर 1:00 बजे

पैरा डोंगी

मेंस कयाक सिंगल केएल1 200 मीटर सेमीफाइनल - दोपहर 1:30 बजे

विमंस Va'a एकल VL2 200 मीटर सेमीफ़ाइनल - दोपहर 1:58 बजे

मेंस कयाक सिंगल केएल1 200 मीटर फ़ाइनल ए - दोपहर 2:50 बजे

विमंस Va’a एकल वीएल2 200 मीटर फ़ाइनल बी - 3:14 बजे

विमंस Va’a एकल वीएल2 200 मीटर फ़ाइनल ए - 3:22 बजे

पैरा टेबल टेनिस

विमंस एकल WS4 सेमीफाइनल - दोपहर 1:30 बजे से

विमंस एकल WS4 गोल्‍ड मेडल मैच - रात 9:30 बजे

पैरा एथलेटिक्स

मेंस भाला फेंक F41 फ़ाइनल - रात 10:30 बजे

विमंस 200 मीटर टी12 फ़ाइनल - रात 11:03 बजे

ये भी पढ़ें: Paris Paralympics 2024: पैरालंपिक में भारत ने अब तक जीते 31 मेडल, टोक्‍यो में रचा था इतिहास; यहां देखें पूरी लिस्‍ट

8 सितम्बर, रविवार

पैरा डोंगी

विमंस कयाक सिंगल केएल1 200 मीटर सेमीफाइनल - दोपहर 1:30 बजे

विमंस कयाक सिंगल केएल1 200 मीटर फ़ाइनल ए - 2:55 बजे

9 सितम्बर, सोमवार

क्‍लोजिंग सेरेमनी - 12:30 AM

ये भी पढ़ें: Paris Paralympics 2024 live streaming: 84 भारतीय एथलीट मेडल के लिए करेंगे जंग; जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मुकाबले