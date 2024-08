Paris Paralympics 2024 live streaming: 84 भारतीय एथलीट मेडल के लिए करेंगे जंग; जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मुकाबले

भारतीय एथलीट 12 खेलों में हिस्‍सा लेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते थे। इनमें 5 गोल्‍ड मेडल भी शामिल थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल के आसानी से डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर सकता है। ऐसे में आइए जाते हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

Members of #ParaAthletics (Ravi Rongali, Mohd Yasser, Simran Sharma, Preeti Pal) and #ParaRowing (Anita, Konganapalle Narayana) team have left for #ParisParalympics2024🇫🇷 from IGI Airport, Delhi to compete at the grand event, starting August 28!