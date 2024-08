खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, "हमारे पैरा एथलीटों में बाधाओं को दूर करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की उल्लेखनीय क्षमता है। उन्होंने पेरिस पैरालिंपिक 2024 के लिए अपनी तैयारी में दृढ़ संकल्प और दृढ़ता दिखाई है।" भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल को पेरिस पैरालिंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक नॉमिनेट किया गया है। वह देश के 84 एथलीटों के दल का नेतृत्व करेंगे।

Our champion 🇮🇳 para athletes assemble for some beautiful moments 📷 straight from the #ParisParalympics2024 send-off ceremony this afternoon in New #Delhi.