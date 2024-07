Paris Olympics 2024: सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास, क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मेंस जोड़ी बनी

Keeping the slate clean! Satwik 🤝Chirag

They will enter the historic Olympic quarterfinal as the table toppers of Group C #PARIS2024 #Olympics pic.twitter.com/l5DxcP6OvY— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 30, 2024

आसान नहीं थी जीत

सात्विक-चिराग को इस जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शुरूआती गेम के पहले हाफ में 11-8 से आगे रहने के बाद भारतीय जोड़ी ने और आक्रामक खेल दिखाया। पहले गेम का अंतिम पॉइंट सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी के जबरदस्त स्मैश से आया। दूसरे गेम में भी ऐसी ही कहानी सामने आई।

ब्रेक तक सात्विक-चिराग 11-8 से आगे थे। खेल के दूसरे हाफ में भारतीय जोड़ी ने एक बार फिर शुरुआती बढ़त (14-8) बना ली। इंडोनेशियाई जोड़ी ने दूसरे हाफ में बेहतरीन खेल दिखाया। एक समय भारतीय जोड़ी 14-8 से पीछे थी। इसके बाद दोनों ने शानदार खेल दिखाया और इसे 21-13 पर समाप्‍त किया।

