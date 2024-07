जो काम सुशील कुमार और पीवी सिंधु दो ओलंपिक मेडल जीतकर नहीं कर पाए वो काम Manu Bhaker ने कर दिया, रच दिया इतिहास

सुशील और सिंधु ने जो दो मेडल जीते थे वो अलग-अलग ओलंपिक में जीते थे। सुशील ने बीजिंग ओलंपिक-2008 में ब्रॉन्ज और लंदन ओलंपिक-2012 में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं सिंधु ने रियो ओलंपिक-2016 में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक-2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनु ने पेरिस ओलंपिक-2024 में ही दो मेडल जीते और दोनों ब्रॉन्ज हैं।

🇮🇳 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔'𝗦 𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗕𝗘𝗦𝗧! Manu Bhaker joins an elite group of athletes to win multiple medals at the Olympics (in events besides hockey).