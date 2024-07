Olympics 2024: Manu Bhaker ने तिरंगे की बढ़ाई शान, दूसरा मेडल जीतकर की 124 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी

यह भी पढ़ें: Olympics 2024, Shooting: मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज, भारत के हिस्से में आया दूसरा मेडल

इससे पहले मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। वह शूटिंग में भारत को पहला मेडल जिताने वाली निशानेबाज बन गईं थी। इसके बाद मनु ने आज भारत को एक और मेडल दिलाकर खुद को ये साबित कर दिखाया कि कोई उनका सानी नहीं है। ओलंपिक शूटिंग में अब कुल मेडल की संख्या 6 हो गई है।

🇮🇳🔥 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮'𝘀 𝗲𝗹𝗶𝘁𝗲 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀! A historic achievement for Manu Bhaker and Sarabjot Singh as they win India's first-ever team medal in shooting at the Olympics.

🧐 Here's a look at India's shooting medallists in the Olympics over the years.

👉 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄… pic.twitter.com/Vf2yp4r2vH— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) July 30, 2024