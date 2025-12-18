स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान कबड्डी टीम के मशहूर खिलाड़ी उबैदुल्‍लाह राजपूत को सख्‍त अनुशासनात्‍मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, 16 दिसंबर को बहरीन में एक निजी टूर्नामेंट में उबैदुल्‍लाह राजपूत ने भारतीय टीम की जर्सी पहनी और झंडा भी लहराया।

उबैदुल्‍लाह ने जीसीसी कप में भारतीय जर्सी पहनकर झंडा लहराया, जिसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इस कारण उबैदुल्‍लाह राजपूत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्‍तान कबड्डी संघ के सचिव राणा सरवर ने कहा कि 27 दिसंबर को पीकेआर की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मामले पर विचार किया जाएगा और राजपूत व अन्‍य कुछ खिलाड़‍ियों पर अनुशासनात्‍मक कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा।

सरवर ने क्‍या कहा सरवर ने कहा, 'मैं पुष्टि करता हूं कि वो निजी इवेंट था, जिसमें आयोजकों ने प्रतिस्‍पर्धा के लिए भारत, पाकिस्‍तान, कनाडा, ईरान आदि के नाम पर निजी टीमें बनाई गईं थी। मगर सभी टीमों में खिलाड़ी मूल देश के थे। भारतीय खिलाड़‍ियों ने निजी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्‍व किया और उबैदुल्‍लाह ने उनके लिए खेला, जो कि इन स्थितियों में स्‍वीकार्य नहीं हैं।'

सरवर ने दावा किया कि 16 पाकिस्‍तानी खिलाड़ी अपनी निजी क्षमता पर बहरीन गए और इसके लिए उन्‍होंने न तो संघ और न ही पाकिस्‍तान स्‍पोर्ट्स बोर्ड की अनुमति ली। सरवर ने कहा, 'इसलिए इन खिलाड़‍ियों के खिलाफ भी एक्‍शन लिया जाएगा क्‍योंकि पाकिस्‍तान टीम के नाम के अंतर्गत गलत तरह से खेले।'

राजपूत ने मांगी माफी उबैदुल्‍लाह राजपूत ने माफी मांगी और स्‍पष्‍टीकरण दिया कि उन्‍हें बहरीन में इवेंट में खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह निजी टीम में शामिल थे। राजपूत ने कहा, 'मुझे तब तक पता नहीं था जब आयोजकों ने टीम का नाम भारत लिया। मैंने आयोजकों से कहा था कि भारत या पाकिस्‍तान नाम का उपयोग नहीं करें। पहले भी निजी प्रतियोगिताओं में दोनों टीमें के खिलाड़ी निजी टीम के लिए एकसाथ खेल चुके हैं, लेकिन कभी भारत या पाकिस्‍तान का नाम के अंतर्गत नहीं खेले।'