    खेलरत्न के लिए 'हार्दिक' का नाम अनुशंसित, अर्जुन पुरस्कार के लिए 24 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार; एक भी क्रिकेटर नहीं शामिल

    By Agency News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    भारतीय मेंस हॉकी टीम के उप-कप्तान हार्दिक सिंह के नाम की अनुशंसा इस साल मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के लिए की गई है। वहीं, शतरंज खिलाड़ी दिव्या देश ...और पढ़ें

    हार्दिक सिंह का नाम खेलरत्न के लिए अनुशंसित। फोटो- पीटीआई

    नई दिल्ली, प्रेट्र। भारतीय मेंस हॉकी टीम के उप-कप्तान हार्दिक सिंह के नाम की अनुशंसा इस साल मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के लिए की गई है, जबकि शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए दिए गए हैं। चयन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया।

    मिडफील्डर हार्दिक टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। इस साल एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में भी वह शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि खेल मंत्रालय से औपचारिक मान्यता मिलने के पांच साल बाद पहली बार योगासन खिलाड़ी आरती पाल का नाम भी अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया गया है।

    योगासन खिलाड़ी का भी भेजा गया नाम

    आरती राष्ट्रीय और एशियाई चैंपियन है। एशियाई खेल 2026 में योगासन नुमाइशी खेल के रूप में शामिल होगा। चयन समिति ने बुधवार को हुई बैठक में अर्जुन पुरस्कार के लिए 21 अन्य नाम तय किए हैं। चयन समिति में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमाया शामिल हैं।

    उन्नीस वर्ष की देशमुख विश्व कप जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और तेजस्विन शंकर के नाम की भी अनुशंसा की गई है, जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था और इस साल एशियाई चैम्पियनशिप में भी दूसरे स्थान पर रहे।

    शमी अवॉर्ड पाने वाले आखिरी क्रिकेटर

    दो बार विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता राइफल निशानेबाज मेहुली घोष, जिम्नास्ट प्रणति नायक और भारत की नंबर एक महिला बैडमिंटन जोड़ी त्रिसा जाली और गायत्री गोपीचंद के नाम की भी सिफारिश की गई है। इस सूची में कोई क्रिकेटर शामिल नहीं है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी यह पुरस्कार पाने वाले आखिरी क्रिकेटर थे जिन्हें 2023 में सम्मान मिला था।

    देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के साथ प्रशस्ति पत्र, पदक और 25 लाख रूपये मिलते हैं, जबकि अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। पिछले साल चार खिलाड़ियों विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न से नवाजा गया था।

    राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए अनुशंसा:-

    मेजर ध्यानचंद खेल रत्न: हार्दिक सिंह (हॉकी)

    अर्जुन पुरस्कार: तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), प्रियंका (एथलेटिक्स), नरेंदर (मुक्केबाजी), विदित गुजराती (शतरंज) , दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (बधिर निशानेबाजी), प्रणति नायक (जिम्नास्टिक), राजकुमार पाल (हाकी), सुरजीत (कबड्डी), निर्मला भाटी (खोखो), रूद्रांक्ष खंडेलवाल (पैरा निशानेबाजी), एकता भयान (पैरा एथलेटिक्स), पद्मनाभ सिंह (पोलो), अरविंद सिंह (नौकायन), अखिल श्योराण (निशानेबाजी), मेहुली घोष (निशानेबाजी), सुतीर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस ), सोनम मलिक (कुश्ती), आरती (योग), त्रिसा जाली (बैडमिंटन), गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन), लालरेम्सियामी (हॉकी), मोहम्मद अफजल (एथलेटिक्स) और पूजा (कबड्डी)।

