FIFA World Cup Prize Money: फुटबॉल विश्व कप विजेता को मिलेंगे 450 करोड़ रुपये, वनडे वर्ल्ड कप से है इतना गुना ज्यादा

मैनचेस्टर, एपी। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में होने वाले 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता को रिकॉर्ड 50 मिलियन डॉलर (451 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिलेगी। वर्ल्ड कप की कुल इनामी राशि 655 मिलियन डॉलर (5912 करोड़ रुपये) है, यह 2022 में कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप की 440 मिलियन डॉलर से लगभग 49 प्रतिशत अधिक है।

हालांकि, यह इस साल क्लब वर्ल्ड कप जीतने पर चेल्सी को मिली कुल इनामी राशि से आधे से भी कम है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। यह वर्ल्ड कप न केवल खेल के लिहाज से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी फीफा के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है।

पिछले दो वर्ल्ड कप विजेताओं को इतनी इनामी राशि- 2022, अर्जेंटीना, 42 मिलियन डॉलर (379 करोड़ रुपये)

2018, फ्रांस, 38 मिलियन डॉलर (352 करोड़ रुपये) विश्व कप से छह गुना ज्यादा राशि 2026 विश्व कप की इनामी राशि 2023 विश्व कप (110 मिलियन डॉलर) से लगभग छह गुना ज्यादा है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने पहले मेंस और महिला वर्ल्ड कप में समान इनामी राशि का लक्ष्य तय किया था, जिसकी दिशा में अगला महिला वर्ल्ड कप 2027 में ब्राजील में होगा।

क्लब विश्व कप की तुलना में आधी क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप की कुल इनामी राशि एक अरब डॉलर (9027 करोड़ रुपये) थी। चेल्सी को खिताब जीतने पर 125 मिलियन डॉलर (1128 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली थी। फीफा के अनुसार, राष्ट्रीय टीम और क्लब टूर्नामेंटों के लिए इनामी राशि का वितरण मॉडल अलग-अलग है, क्योंकि क्लबों के खर्च और वेतन राष्ट्रीय टीमों की तुलना में अधिक होते हैं। इसके अलावा फीफा वैश्विक फुटबॉल विकास के लिए भी धन आवंटित करता है।