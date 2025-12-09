नागपुर में कबड्डी खिलाड़ी ने की आत्महत्या; आर्थिक तंगी, नौकरी की तलाश और शादी बनी वजह
महाराष्ट्र के नागपुर में एक 29 साल की कबड्डी खिलाड़ी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पति ने उसे वह नौकरी नहीं दिलाई जिसका वादा उसने शादी ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 29 साल की कबड्डी खिलाड़ी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पति ने उसे वह नौकरी नहीं दिलाई जिसका वादा उसने शादी से पहले किया था। किरण सूरज दाधे आर्थिक रूप से कमजोर थीं। उन्होंने 2020 में स्वप्निल जयदेव लामघरे से शादी की। दाधे ने कथित तौर पर किरण और उसके भाई से वादा किया था कि उन्हें नौकरी मिलेगी ताकि वे अपनी आर्थिक तंगी से उबर सकें।
मायके में रहने लगी थी
हालांकि, राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी किरण को बाद में एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। स्वप्निल द्वारा नौकरी की पेशकश में लगातार देरी करने और कथित तौर पर मानसिक उत्पीड़न करने तथा यौन संबंधों की मांग करने के कारण वह घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर वापस चली गई।
पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दी
राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी को जब धमकियां और गालियां मिलने लगीं, तो उसके परिवार ने उसे पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर करने के लिए मजबूर किया। कथित तौर पर उसने अपने फोन पर भी सबूत के तौर पर मैसेज सेव कर रखे थे।
4 दिसंबर को उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जो आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। साथ ही पुलिस स्वप्निल की तलाश कर रही है।
