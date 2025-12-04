Language
    Darbhanga News : मिथिला विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम पहुंची फाइनल में

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    दरभंगा से  मिथिला विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। ...और पढ़ें

    फाइनल में पहुंचने के बाद खुशी का इजहार करतीं महिला खिलाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाा, दरभंगा । गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में एक से पांच दिसंबर तक आयोजित हो रहे खेलो इंडिया के अंतर्गत महिला कबड्डी प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम फाइनल में पहुंची।

    गुरुवार को खेले गए अत्यंत रोमांचकारी सेमीफाइनल मुकाबले में विश्वविद्यालय की टीम ने अद्भुत साहस, अनुशासन और खेल-कौशल का परिचय देते हुए गुरु काशी विश्वविद्यालय, पंजाब को 46-45 के बेहद संघर्षपूर्ण अंतर से पराजित किया।

    नियमित समय 40-40 पर समाप्त हुआ, पांच–पांच रेड का अतिरिक्त अवसर भी बराबरी पर रहा, जिसके बाद क्रास-रेड प्रणाली लागू की गई। टास मिथिला विश्वविद्यालय के पक्ष में गया और निर्णायक रेड के लिए उतरीं खिलाड़ी ज्योति ने असाधारण संतुलन और कौशल का प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण एक अंक अर्जित किया। जिसके आधार पर विश्वविद्यालय ने यह ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की।

    यह सफलता विश्वविद्यालय के खेल इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने योग्य है। टीम के इस अप्रतिम प्रदर्शन से प्रभावित होकर स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया ने मिथिला विश्वविद्यालय की चार खिलाड़ियों- ज्योति, हिमांशी, दीपिका और खुशी को प्रतिभावान खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया है। चयनित खिलाड़ियों को साई द्वारा प्रति माह 10,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

    उपलब्धि पर कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी बेटियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संकल्प और समर्पण से असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने मिथिला और बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

    विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शदाता इंद्र कुमार ने इसे प्रेरणादायक प्रदर्शन बताते हुए कहा कि आज की जीत ने इस विश्वास को और प्रबल किया है कि फाइनल में स्वर्ण पदक अब अत्यंत निकट है। कुलसचिव डा. दिव्या रानी हंसदा ने इसे विश्वविद्यालय के खेल इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय बताते हुए कहा कि हमारी बेटियों ने कठिन परिस्थितियों में भी अदम्य साहस का परिचय दिया है।

    पूर्व खेल पदाधिकारी एवं निदेशक, एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रो. अजय नाथ झा ने कहा कि यह टीम केवल खेल नहीं रही, बल्कि मिथिला की गौरवगाथा को राष्ट्रीय मंच पर पुनर्स्थापित कर रही है, और खिलाड़ियों का अनुशासन पूरे देश के लिए अनुकरणीय है।

    खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने कहा कि टीम की यह निरंतर प्रगति रणनीति, परिश्रम और एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है और यह जीत विश्वविद्यालय के सामूहिक प्रयासों की सशक्त पुष्टि करती है। 