21 वर्षीय मेघना ने पहले दौर में चीनी ताइपे की पेई चू चेन को 21-6, 21-18 से हराने के बाद जापान की रिरिना हिरामोटो को रोमांचक मुकाबले में 21-19, 22-20 से पछाड़कर मुख्य ड्रा में अपनी जगह पक्की की। अब मेघना के सामने पहले दौर में थाईलैंड की तोनरुग साएहेंग की चुनौती होगी।

प्रेट्र, सुवोन । भारतीय खिलाड़ी मेघना रेड्डी ने मंगलवार को क्वालीफायर में सीधे गेम में जीत दर्ज कर कोरिया ओपन सुपर 500 बैड¨मटन टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में प्रवेश किया।

क्वालीफायर में भाग लेने वाले अन्य सभी भारतीय मुख्य मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाए। शिवांश को पुरुष सिंगल्स में चीनी ताइपे के लू वेई हुआन से 12-21, 21-17, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा।

वहीं, नितिन कुमार और हर्ष राणा की जोड़ी को चीनी ताइपे के बाओ शिन दा गु ला और यू हसांग चौ ने 11-21, 17-21 से हराया, जबकि पुरुष डबल्स क्वालीफायर में शिवांश और प्रणव चंदेल की जोड़ी हंगबंग फू और फू सुआन लियू से 15-21, 6-21 से हार गई।