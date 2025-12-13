Language
    दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने कोलकाता में रखा कदम, एक झलक पाने को बेताब दिखे फैंस, रात भर एयरपोर्ट पर जमा रही भीड़

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी शनिवार को भारत दौर के लिए कोलकाता पहुंच गए। मेसी ने सुबह तड़के कोलकाता में कदम रखा और बावजूद समय देखे फैंस उनका दीदार करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनके आने पर पूरे शहर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कोलकाता फुटबॉल को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भारतीय शहरों में हैं और मेसी के आगमान ने एक बार फिर ये बात साबित की है।

    अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे हैं। मेसी की एक झलक पाने के लिए देर रात ही हजारों प्रशंसक एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। उनके आने पर सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर इस शहर में अलग ही उत्साह देखने को मिला है।

    मेसी के नाम के लगे नारे

    मेसी को देख उनके फैंस बेहद खुश नजर आए और मेसी, मेसी के नारे लगाते रहे। उनके आने पर फैंस ने अर्जेंटीना के झंडे लहराए और कई लोग बैरिकेड्स पर चढ़कर अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा पूरी तरह से चाकचौबंद कर रखी है। एयरपोर्ट के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी ताकि फैंस जोश में आकर कुछ चूक न कर दें।

    मेसी के टूर के आयोजक सतद्रु दत्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं और इसी को लेकर पूरे शहर में बेहतरीन माहौल है। भारत में फुटबॉल का बुखार फिर से बढ़ रहा है। इससे पहले भारतीय फुटबॉल को पहले इतने स्पांसर नहीं मिल रहे थे।"

    मेसी के आने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर उनके फैंस का जमावड़ा देखने को मिला। एक फैन ने कहा, "हम दो घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम चार घंटे भी इंतजार करे लेंगे। ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार आता है।"

    मेसी भारत के तीन दिन के दौरे पर हैं। वह अभी कोलकाता में हैं। इसके बाद हैदराबाद और फिर मुंबई, दिल्ली जाएंगे। कोलकाता में वह सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जो काफी निजी है। इसमें चुनिंदा मेहमान और आयोजक ही शामिल होंगे। इसके बाद मेसी ऑनलाइन अपनी एक प्रतिमा का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

    लेकिन फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार युवा भारती स्टेडियम में होने वाला एक दोस्ताना मैच का है। इस मैच को देखने के लिए हजारों लोगों के आने की उम्मीद है। इसके बाद स्टेडियम में ही फैन इंटरेक्शन कार्यक्रम के साथ मेसी कोलकाता से विदा लेंगे।

