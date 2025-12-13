Language
    95 लाख का भुगतान, फिर करें मेसी का सम्मान; फीफा विश्व कप विजेता अर्जेंटीना के स्टार लियोन आज कोलकाता में

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    कोलकाता पर लियोन मेसी का बुखार चढ़ चुका है। शनिवार को कोलकाता से अपने भारत दौरे की शुरुआत कर रहे फीफा विश्वकप की मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना टीम के कप्त ...और पढ़ें

    कोलकाता में शुक्रवार को मेसी का पोस्टर लेकर सड़क पर निकले बच्चे। फोटो सौजन्य : बलाई चंद्र गिरि

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : फुटबॉल के मतवाले शहर कोलकाता पर लियोन मेसी का बुखार चढ़ चुका है। शनिवार को कोलकाता से अपने भारत दौरे की शुरुआत कर रहे फीफा विश्वकप की मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोन मेसी की एक झलक पाने को प्रशंसक बेताब हैं। फुटबॉल प्रेमियों की इस बेताबी और दीवानगी को भुनाने में आयोजक भी कोई सर नहीं छोड़ रहे।
    उन्होंने मेसी से निजी तौर पर मिलने से लेकर उनके सम्मान करने के लिए 95 लाख रुपये तक के पैकेज तय कर दिए है। वहीं मेसी के साथ अन्य यादगार लम्हों की चाह के लिए लाखों रुपये के अलग-अलग टिकट स्लाट हैं। इनमें से कई स्लाट बुक हो चुके हैं। हालांकि, आयोजकों ने अभी यह नहीं बताया है कि कुल कितने स्लाट बुक हो चुके हैं और कितने बचे हुए हैं।

    भारत दौरे पर कोलकाता में मेसी से निजी तौर पर मिलने, उनके साथ फोटो खिंचवाने, उनकी हस्ताक्षरित जर्सी पाने व उनके साथ भोजन करने के लिए प्रति व्यक्ति 9.95 लाख रुपये खर्च करने होंगे। दो लोगों के मामले में यह 12.50 लाख व चार लोगों के मामले में 25 लाख होगा। वहीं कार्पोरेट जगत के लोग मेसी का सम्मान करना चाहेंगे, तो उन्हें 95 लाख रुपये खर्च करने होंगे।

    शुक्रवार देर रात कोलकाता में कदम रखने के बाद मेसी शनिवार दोपहर विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (साल्टलेक स्टेडियम) में अपने सम्मान में आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां उन्हें देखने हुजूम उमड़ पड़ेगा। यहां भी समारोह के टिकट काफी महंगे होने के बावजूद 'हाट केक' की तरह बिके हैं।

    कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली व बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद एक मैत्री मैच में भी हिस्सा लेंगे। सम्मान समारोह से पहले मेसी कोलकाता के लेक टाउन इलाके में निर्मित अपनी 70 फुट ऊंची प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे। विश्व में यह मेसी की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। मेसी के स्वागत के लिए कोलकाता में जगह-जगह बैनर-होर्डिंग लगाए गए हैं। विभिन्न क्लबों ने भी उनके बड़े-बड़े पोस्टर व कटआउट लगाए हैं।

    हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी जाएंगे मेसी

    कोलकाता में मेत्री मैच के बाद मेसी हैदराबाद जाने के लिए हवाई अड्डे की ओर रवाना हो जाएंगे। मेसी अपने भारत दौरे में मुंबई भी जाएंगे और वहां रैंप वाक करेंगे। इसके बाद वह सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मेसी इससे पहले 2011 में भी कोलकाता आए थे। तब उन्होंने अर्जेंटीना के कप्तान के तौर पर कोलकाता में ही वेनेजुएला के विरुद्ध अपना पहला मैच खेला था, जिसे अर्जेंटीना ने 1-0 से जीता था।

    अपने दो जबर्दस्त प्रशंसकों से भी मिलेंगे मेसी

    मेसी कोलकाता में अपने दो जबर्दस्त प्रशंसक शिव शंकर पात्रा व सौमिंद्र घोष से भी मिलेंगे। चाय बेचने वाले शिव के लिए यह सपना सच होने जैसा है। 56 साल के शिव की कहानी मीडिया में वायरल होने के बाद आयोजकों ने मेसी से मिलवाने के लिए उन्हें चुना। 2011 में जब वेनेजुएला के विरुद्ध दोस्ताना मैच खेलने मेसी कोलकाता आए थे, तब शिव ने अपना घर नीले व सफेद रंगों से रंग दिया था। वहीं मेसी थीम वाले कोलकाता के दमदम लियो कैफै के मालिक सौमिंद्र घोष अपने कैफे को मेसी को समर्पित मंदिर बताते हैं।

