Argentina Football Team मार्च 2026 में करेगी केरल का दौरा, राज्य के खेल मंत्री ने बताया
केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुर्रहमान ने घोषणा की है कि लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम अगले साल मार्च में केरल का दौरा करेगी और एक मैच खेलेगी। मंत्री ने बताया कि अर्जेंटीना टीम ने ईमेल के जरिए मार्च में आने की पुष्टि की है। यह दौरा राज्य के 'स्पोर्ट्स विजन 2031' कार्यक्रम का हिस्सा है।
मलाप्पुरम (केरल)। केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुर्रहमान ने सोमवार को कहा कि स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी की अगुआई वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम अगले साल मार्च में राज्य का दौरा करेगी और एक मैच खेलेगी। वे यहां केरल सरकार के स्पोर्ट्स विजन 2031 कार्यक्रम से जुड़े एक आयोजन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले हमें अर्जेंटीना टीम की ओर से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मार्च में आने की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि टीम की यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा कि सरकार ने पहले दक्षिण अमेरिकी टीम को इस महीने कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मैच खेलने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई थी।
हालांकि, कोच्चि स्टेडियम की सुविधाओं को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। आवश्यक मंजूरी नहीं मिलने के कारण हम इस महीने मैच की मेजबानी नहीं कर पाए।
मंत्री ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैचों के कार्यक्रम में बदलाव आम बात है और इसे किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने केरल में इतने बड़े फुटबाल आयोजन को लाने का प्रयास किया और यह प्रयास अपने आप में सराहनीय है। उन्होंने बताया कि खेल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य में कई अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने का फैसला किया है।
