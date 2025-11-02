पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में कानपुर की टीम ने लगाई जीत की हैट्रिक, इन मंडल की टीमों को भी मारी बाजी

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेल जा रही प्रदेश स्तरीय पुरुष फुटबाल प्रतियोगिता के चौथे दिन रविवार को कानपुर की टीम ने जीत की हैट-ट्रिक लगाकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रदेश के 18 मंडल की टीमों के बीच मेजबान कानपुर की टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद, देवीपाटन व गोरखपुर की टीम पर विजय हासिल कर सबसे पहले क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं, वाराणसी, आगरा, बस्ती, लखनऊ, मुरादाबाद की टीम ने भी अपने-अपने मुकाबले में जीत हासिल की।

इसके अलावाभारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की घरेलू शृंखला रणजी ट्राफी में उप्र टीम की आठ से 11 नवंबर तक नगालैंड के खिलाफ एक बार फिर घरेलू मैदान में उतरेगी। नए सीजन में उप्र की टीम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ खेले गए ड्रा मुकाबले में पहली पारी में बढ़त हासिल कर चुकी है।