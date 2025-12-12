भारत दौरे पर आ रहे Lionel Messi, फुटबॉलर के साथ एक फोटो लेने के लिए खर्च करने होंगे इतने लाख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) शनिवार, 13 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और सुबह करीब 10.30 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उतरेंगे। मेसी के भारत आने को लेकर उनके फैंस में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि इस वर्ल्ड चैंपियन से पर्सनल मिलने की उम्मीद रखने वालों के लिए यह काफी मंहगा होने वाला है।

GOAT इंडिया टूर 2025 के आयोजकों ने घोषणा की है कि मेसी के साथ एक फोटो क्लिक कराने के लिए 9.95 लाख रुपए खर्च करने होंगे और इस प्रीमियम मुलाकात के लिए सिर्फ 100 लोगों को ही मौका मिलेगा। यह खास मुलाकात और स्वागत समारोह आलीशाल फलकनुमा पैलेस में आयोजित होगा, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है।

कीमत सुनकर सोशल मीडिया पर आई रिएक्शन की बाढ़ मेसी के साथ मुलाकात की कीमत सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। इस भारी-भरकम रकम को सुनकर फैंस शॉक हो रहे हैं। एक यूजर ने मजाक में कहा कि मेसी के साथ तस्वीर लेने के लिए एआई का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता होगा, जबकि दूसरे ने एक तस्वीर के लिए इतने ज्यादा रकम चुकाने के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया।

अर्जेंटीना जाकर फोटो खिंचवाना ज्यादा पसंद करूंगा- यूजर एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इतने पैसे में तो मेसी को घर आकर उसके साथ फीफा खेलना चाहिए और इसे बिना मेहनत पैसे बर्बाद करने के एक हजार तरीकों की लिस्ट में परफैक्ट एंट्री बताया। दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो अर्जेंटीना जाकर फोटो खिंचवाना ज्यादा पसंद करेंगे।