पीएम मोदी, शाहरुख खान से मुलाकात के बाद फैशन शो... मेसी के भारत दौरे पर फुटबॉल छोड़कर सब कुछ; देखें पूरा कार्यक्रम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी शनिवार भारत आ रहे हैं और सुबह करीब 10.30 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उतरेंगे। मेसी के भारत आने को लेकर उनके फैंस में जबरदस्त उत्साह है। इस बार, 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत उनका कार्यक्रम केवल कुछ आयोजनों और सार्वजनिक उपस्थिति तक सीमित है, जो शनिवार को कोलकाता में शुरू होकर सोमवार को नई दिल्ली में समाप्त होगा। इस दौरे के दौरान मेसी कोई मैच नहीं खेलेंगे। यह आयोजन प्रचार और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया है।

स्टेडियम में घुसने के लिए लेनी होगी इतने की टिकट आयोजकों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में 78,000 सीटें खोली हैं, जहां शनिवार सुबह 45 मिनट के प्रदर्शन के लिए टिकट की कीमत 7,000 रुपये तक है। मेसी 72 घंटे से भी कम समय के लिए भारत में रहेंगे और कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली की यात्रा करेंगे।

पीएम मोदी, शुभमन गिल से होगी मुलाकात उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्रियों, व्यापारिक नेताओं, फिल्म जगत की हस्तियों से मुलाकातें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक निर्धारित बैठक शामिल है। इस बीच बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने खुद इसकी जानकारी दी है कि वह 13 दिसंबर को कोलकाता में मेसी से मिलने वाले हैं

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, जो मेसी के प्रशंसक रहे हैं, 14 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले टी20 मैच के बाद उनसे मिलने की उम्मीद है। मेसी की 3 सितंबर, 2011 को हुई आखिरी भारत यात्रा प्रशंसकों के लिएएक महत्वपूर्ण स्मृति बनी हुई है, जिन्होंने उन्हें एक मैत्रीपूर्ण मैच में अर्जेंटीना का नेतृत्व करते हुए देखा था।