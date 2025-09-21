Language
    42 साल पुराना रिकार्ड ध्वस्त कर ओदिरा बनीं चैंपियन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर दौड़ में 1:54.62 मिनट में पूरी की

    By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 07:57 PM (IST)

    Lilian Odira विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रविवार को महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में केन्या की लिलियन ओदिरा ने 42 साल पुराना रिकॉर्ड धवस्त करते हुए स्वर्ण जीता। उन्होंने 154.62 मिनट का समय निकालते हुए नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 1983 में हुई पहली विश्व चैंपियनशिप में चेक धाविका जर्मिला क्रेटोचविलोवा ने 154.68 मिनट में स्वर्ण पदक जीता था।

    42 साल पुराना रिकार्ड ध्वस्त कर ओदिरा बनीं चैंपियन।

     टोक्यो, रायटर : विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रविवार को महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में केन्या की लिलियन ओदिरा ने 42 साल पुराना रिकॉर्ड धवस्त करते हुए स्वर्ण जीता। उन्होंने 1:54.62 मिनट का समय निकालते हुए नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 1983 में हुई पहली विश्व चैंपियनशिप में चेक धाविका जर्मिला क्रेटोचविलोवा ने 1:54.68 मिनट में स्वर्ण पदक जीता था।

    ओदिरा अंतिम 30 मीटर तक दो ब्रिटिश धाविकाओं से पीछे चल रही थीं, लेकिन इसके बाद वह कदमों को तेज करते हुए फिनिशिंग लाइन तक सबसे पहले पहुंचीं। ब्रिटेन की जार्जिया हंटर बेल ने 1:54.90 मिनट के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ रजत पदक जीता, वहीं ब्रिटेन की ही ओलंपिक चैंपियन केली हाजकिंसन ने 1:54.91 मिनट के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

    गत चैंपियन मैरी मोरा ने 55.7 सेकेंड में ही 400 मीटर का पहला लैप पूरा कर लिया था, हालांकि वह अंतत: पदक जीतने में कामयाब नहीं हो सकीं। जीत के बाद ओदिरा ने कहा 800 मीटर की रेस हमेशा बहुत मुश्किल होती है। आज पहला लैप बहुत तेज था। इसलिए मुझे पता था कि मुझे दूसरे लैप में तेज दौड़ना है।

