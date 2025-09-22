Language
    Korea Open: एचएय प्रणय और आयुष शेट्टी से रहेंगी उम्‍मीदें, सात्विक-चिराग की जोड़ी की खलेगी कमी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:20 PM (IST)

    कोरिया ओपन 23 सितंबर से शुरू होगा। भारत की चुनौती की अगुवाई अनुभवी एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी करेंगे जिनसे देश को खिताब जीतने की उम्‍मीद रहेगी। हालांकि भारत को इस टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और च‍िराग शेट्टी की जोड़ी की कमी खलेगी क्‍योंकि वो इसमें हिस्‍सा नहीं ले रहे हैं। किरण जॉर्ज और अनुपमा उपाध्‍याय को मुश्किल ड्रॉ मिला है।

    एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी भारत की अगुवाई करेंगे

    प्रेट्र, सुवोन (कोरिया)। इस सत्र में लय हासिल करने के लिए जूझ रहे एचएस प्रणय और उदीयमान सितारे आयुष शेट्टी मंगलवार से शुरू हो रहे कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती की अगुआई करेंगे।

    हांगकांग और चाइना मास्टर्स में फाइनल तक पहुंचे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। विश्व चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता प्रणय इस सत्र में कई टूर्नामेंटों के शुरुआती दौर से ही बाहर हो गए थे।

    वह यहां एक क्वालीफायर के विरुद्ध शुरूआत करेंगे और दूसरे दौर में चीनी ताइपै के चोउ तियेन चेन से खेल सकते हैं। इस सत्र में बीडब्ल्यूएफ खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय यूएस ओपन विजेता 22 वर्ष के आयुष का सामना पहले दौर में चीनी ताइपै के सू लि यांग से होगा।

    किरण जॉर्ज को पहले दौर में सिंगापुर के लोह कीन यू के रूप में कठिन चुनौती मिली है। महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय का सामना इंडोनेशिया की चौथी वरीयता प्राप्त पुत्री कुसुम वरदानी से होगा। डबल्स में मोहित जगलान और लक्षिता जगलान की टक्कर जापान के यूइची शिमोगामी और सयाका होबारा से होगी।

