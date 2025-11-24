खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शानदार आगाज, 296 गोल्ड मेडल के लिए लड़ेंगे खिलाड़ी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का सोमवार शाम को मशहूर सवाई मानसिंह स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ। यह केआईयूजी का पांचवां संस्करण है, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत राजस्थान सरकार, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के टेक्निकल सपोर्ट से आयोजित किया गया है। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी इसकी मेजबान यूनिवर्सिटी है।

24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के सात शहरों में होने वाले इन खेलों में में 222 यूनिवर्सिटीज के 4448 एथलीट 23 मेडल वाले खेलों में हिस्सा लेंगे। खो-खो एक डेमोंस्ट्रेशन इवेंट होगा और यह केंद्रीय खेल मंत्रालय की देसी खेलों को बढ़ावा देने की योजना के अनुसार होगा। इसमें 296 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे।

दिखाई दी राजस्थान की संस्कृति सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में राजस्थान की संस्कृति के रंगों का तड़का देखने को मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, सीनियर मंत्रियों, प्रशासकों, साई अधिकारियों और फैंस की मौजूदगी में केआईयूजी 2025 को शुरू करने की घोषणा की।

डॉ. मंडाविया ने कहा, “जब मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं सिर्फ एथलीटों की भीड़ नहीं देख रहा हूं। मैं 1.4 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें देख रहा हूं। आप कल के स्पोर्टिंग हीरो होंगे। आप ही वो लोग हैं जो देश के तिरंगे को दुनिया भर के पोडियम तक ले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, मैं इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीटों, आयोजकों, राजस्थान सरकार के मंत्रियों और खेल प्रशासन से जुड़े सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं।”

पूरे पूर्वोत्तर भारत में में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पिछले संस्करण में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 66 पदक (28 स्वर्ण) के साथ टॉप पर रही थी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर नंबर 2 और 3 पर रहे। आठ गेम्स रिकॉर्ड बने और वो भी सभी एथलेटिक्स में।

स्मार्ट टॉर्च पहुंची स्टेडियम उद्घाटन समारोह शानदार रहा। दो इंटरनेशनल खिलाड़ियों, बॉक्सर अरुंधति चौधरी और कंपाउंड तीरंदाज राजेश चौहान ने शर्मा और डॉ. मंडाविया को विकसित राजस्थान स्मार्ट टॉर्च दी। टॉर्च सोलर पावर्ड है और इसमें एक इन-बिल्ट कैमरा है और इसने आज शाम सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपनी यात्रा पूरी करने से पहले पूरे राजस्थान का चक्कर लगाया।