Khelo India: सारण में पहली बार ‘अस्मिता’ महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन, U16-19 आयु वर्ग की लड़कियां लेंगी हिस्सा

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में बेटियों के लिए खेल जगत का एक बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। पहली बार अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन 23 नवंबर को जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा महिला एथलीटों को मैदान पर अधिक अवसर देना और उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं के लिए तैयार करना है।



बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन तथा सारण जिला इकाई के अध्यक्ष सलीम परवेज ने बताया कि यह लीग दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. ललित भनोट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के सहयोग से खेलो इंडिया मिशन के तहत देशभर में आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से कम उम्र की प्रतिभाओं को पहचान देना और खेलों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि सारण में इस लीग का पहली बार होना जिले के लिए गौरव की बात है और यह यहां की बेटियों के लिए सुनहरा अवसर सिद्ध होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव गजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग की लड़कियां हिस्सा लेंगी।