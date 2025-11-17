Khelo India: सारण में पहली बार ‘अस्मिता’ महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन, U16-19 आयु वर्ग की लड़कियां लेंगी हिस्सा
सारण जिले में पहली बार खेलो इंडिया के अंतर्गत ‘अस्मिता’ महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन किया जा रहा है। यह लीग विशेष रूप से 16 वर्ष से कम और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है। इसका उद्देश्य महिला एथलेटिक्स को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में बेटियों के लिए खेल जगत का एक बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। पहली बार अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन 23 नवंबर को जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में किया जाएगा।
इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा महिला एथलीटों को मैदान पर अधिक अवसर देना और उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं के लिए तैयार करना है।
बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन तथा सारण जिला इकाई के अध्यक्ष सलीम परवेज ने बताया कि यह लीग दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. ललित भनोट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के सहयोग से खेलो इंडिया मिशन के तहत देशभर में आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से कम उम्र की प्रतिभाओं को पहचान देना और खेलों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि सारण में इस लीग का पहली बार होना जिले के लिए गौरव की बात है और यह यहां की बेटियों के लिए सुनहरा अवसर सिद्ध होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव गजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग की लड़कियां हिस्सा लेंगी।
अंडर-14 कैटेगरी के प्रतिभागियों का जन्म 21 दिसंबर 2011 से 20 दिसंबर 2013 के बीच तथा अंडर-16 वर्ग के खिलाड़ियों का जन्म 21 दिसंबर 2009 से 20 दिसंबर 2011 के बीच होना आवश्यक है।
केवल सारण जिले की बेटियां ही इस लीग में भाग ले सकती हैं। प्रतिभागियों के लिए आधार कार्ड और पिछली कक्षा की मार्कशीट प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। प्रतियोगिता में ट्रायथलान, किड्स जैवलिन सहित कई आकर्षक इवेंट शामिल होंगे।
अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि यह लीग जिले की बालिकाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाएगी और भविष्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
