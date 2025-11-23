Language
    5000 खिलाड़ी, 24 खेल... खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए तैयार राजस्थान, दिग्गज भी लेंगे हिस्सा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:52 PM (IST)

    हर साल की तरह इस साल भी खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इस बार ये खेल राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे जिनमें 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। 

    खेलो इंडिया गेम्स के लिए तैयार राजस्थान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पांचवें संस्करण का भव्य आरंभ सोमवार को होने जा रहा है। KIUG 2025, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा, राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद (RSSC) के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिताएँ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर इन सात शहरों में होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     यह पहली बार है जब राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का प्रमुख आयोजन है और देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को प्रस्तुत करता है। इन खेलों का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालय संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के सहयोग से भी किया जा रहा है।

    5000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

    करीब 5000 खिलाड़ी, 230 से अधिक विश्वविद्यालयों से, 24 खेलों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 23 पदक प्रतियोगिताएं और एक प्रदर्शन खेल शामिल है। इस वर्ष कैनोइंग, कायाकिंग, साइक्लिंग और बीच वॉलीबॉल जैसे नए खेल भी जोड़े गए हैं, जो भारतीय विश्वविद्यालय खेलों की बढ़ती विविधता और महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं।

    इन खेलों को लेकर खेल मंत्री डॉ. मनसुखमंडाविया ने कहा, “खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत की उभरती खेल प्रतिभा का शक्तिशाली उत्सव हैं। यह मंच देश के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को एकजुट करता है, जो समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे-जैसे भारत एशियाई खेल 2026 और आने वाले कॉमनवेल्थगेम्स की ओर बढ़ रहा है, ये गेम्स वैश्विक मंच के लिए चैंपियनों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे,”

    राजस्थान के दिग्गज खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

    खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान में कई शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें दो बार के ओलंपियन तैराक श्रीहरि नटराज और अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज, जैसे ओलंपियन भजन कौर, परनीत कौर, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन कंपाउंड तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी शामिल हैं।

    जैन यूनिवर्सिटी के श्रीहरि नटराज छह तैराकी स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे और यह उनका दूसरा KIUG होगा। उन्होंने कहा, “KIUG उभरते तैराकों के लिए एक शानदार मंच है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो एशियाई स्तर पर तैर चुके हैं और मैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का इंतजार कर रहा हूं। KIUG और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे आयोजन खेल मंत्रालय द्वारा संचालित बेहतरीन कार्यक्रम हैं और खिलाड़ियों को इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए।”

    पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 66 पदकों (28 स्वर्ण) के साथ शीर्ष पर रही। लवलीप्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। आठ गेम्सरिकॉर्ड बने थे और सभी एथलेटिक्स में।