यौन उत्पीड़न के आरोप में हॉकी कोच को मिली क्लीन चिट, जांच में नहीं मिले सबूत

पीटीआई, नई दिल्ली: जूनियर महिला हॉकी टीम के एक कोच को यौन उत्पीड़न के आरोपों में जांच के बाद क्लीन चिट दी गई है। हॉकी इंडिया ने रविवार को बताया की कोच के विरुद्ध आंतरिक जांच में कोई सबूत नहीं मिला, इसके बाद कोच को चिली के सैंटियागो में विश्व कप के लिए टीम के साथ यात्रा करने की मंजूरी दे दी गई है।

हॉकी इंडिया के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्टों में कथित उत्पीड़न की बात किए जाने के बाद जांच की गई थी। हालांकि इस मामले में न तो हॉकी इंडिया और न ही साई को कोई औपचारिक शिकायत मिली है।

इस आधार पर की जांच

इसके बावजूद, पॉशएक्ट, 2013 के तहत इंटरनलकंप्लेंट्सकमिटी ने शुक्रवार को इन मीडिया रिपो‌र्ट्स के आधार पर जांच की। एथलीटों ने साथ गए कोच और सपोर्ट स्टाफ पर पूरा भरोसा जताया। हॉकी इंडिया ने कहा कि वह यौन उत्पीड़न जैसे मामलों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और एथलीट की सुरक्षा, खासकर महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानकों बनाए रखता है।