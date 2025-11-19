पटना में ‘हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025’ ट्रॉफी का भव्य स्वागत, राज्यपाल ने किया अनावरण; उमड़ी खिलाड़ियों की भीड़

डिजिटल डेस्क, पटना। 19 नवंबर 2025। ‘हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025’ की ट्रॉफी यात्रा आज राजधानी पटना पहुँची, जहाँ पूरे उत्साह और भव्यता के साथ उसका स्वागत किया गया। राजभवन के दरबार हॉल में बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने पारंपरिक दीप प्रज्वलन कर ट्रॉफी का विधिवत अनावरण किया।

इस मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव आर.एल. चोंगथू, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण, खेल विभाग के निदेशक महेन्द्र कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डॉ. राजेंदर ने महामहिम को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि यह क्षण पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का 14वाँ संस्करण 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित होगा, जिसमें विश्व की 24 श्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेंगी।

उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ट्रॉफी यात्रा देश के 20 शहरों से गुजरते हुए युवाओं में खेल भावना और हॉकी के प्रति उत्साह जगाने का महत्वपूर्ण अभियान है। यह यात्रा 20 नवंबर को केरल में संपन्न होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि पटना को उन 20 चयनित शहरों में स्थान मिला है, जो बिहार की समृद्ध होती खेल संस्कृति और यहाँ के युवाओं की ऊर्जा को दर्शाता है। भारत इससे पहले चार बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर चुका है और 2001 व 2016 में खिताब भी जीत चुका है।