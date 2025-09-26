Language
    ISSF Junior World Cup में जोनाथन का स्वर्ण, रश्मिका को मिला रजत पदक

    By Agency Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:20 PM (IST)

    भारत के 16 वर्षीय निशानेबाज जोनाथन गाविन एंटनी ने शुक्रवार को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप के दूसरे दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोरीं। जूनियर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट एवेलिना शिएना ने 240.9 अंक से स्वर्ण पदक जीता।

    Jonathan Gavin Antony ने ISSF Junior World Cup में जीता गोल्ड।

     नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत के 16 वर्षीय निशानेबाज जोनाथन गाविन एंटनी ने शुक्रवार को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप के दूसरे दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोरीं। क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहे युवा जोनाथन ने फाइनल में भी शानदार फार्म जारी रखते हुए 24 में से 21 शॉट में अंक बनाकर 8.5 अंक के अंतर से स्वर्ण पदक जीता।

    इटली के लुका अरिघी ने 236.3 से रजत पदक और स्पेन के लुकास सांचेज टोम ने 215.1 अंक से कांस्य पदक जीता। जूनियर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट एवेलिना शिएना ने 240.9 अंक से स्वर्ण पदक जीता। भारत की रश्मिका सहगल 236.1 अंक से रजत पदक जीतने में सफल रहीं।

    ईरान की फतेमा शेकरी ने 213.8 अंक से कांस्य पदक जीता। फाइनल में पहुंची अन्य भारतीयों में वंशिका चौधरी 174.2 अंक से पांचवें स्थान पर रहीं मोहिनी सिंह 153.2 अंक से छठे स्थान पर रहीं।

