ISSF Junior World Cup में जोनाथन का स्वर्ण, रश्मिका को मिला रजत पदक

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत के 16 वर्षीय निशानेबाज जोनाथन गाविन एंटनी ने शुक्रवार को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप के दूसरे दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोरीं। क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहे युवा जोनाथन ने फाइनल में भी शानदार फार्म जारी रखते हुए 24 में से 21 शॉट में अंक बनाकर 8.5 अंक के अंतर से स्वर्ण पदक जीता।

