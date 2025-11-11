ISSF World Championships: ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास, नीरज ने भी फाइनल में मारी एंट्री
ISSF विश्व चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस स्पर्धा में रजत पदक जीता और क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। नीरज कुमार इसी स्पर्धा में पांचवें स्थान पर रहे। इससे पहले, सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता था। भारत के अब तक कुल 10 पदक हो गए हैं, जिनमें तीन स्वर्ण, चार रजत और तीन कांस्य शामिल हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ISSF World Championships: ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (Aishwary Tomar) ने मंगलवार यानी 11 नवंबर को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 466.9 का स्कोर करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि चीन के युकुन लियू ने 467.1 के साथ गोल्ड जीता, जबकि फ्रांस के रोमैन ऑफरेर ने 454.8 के साथ ब्रॉन्ज हासिल किया।
ISSF World Championships: ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता सिल्वर मेडल
दरअसल, भारत के नीरज कुमार (Niraj Kumar), भी इस स्पर्धा में दूसरे भारतीय फाइनलिस्ट थे, उन्होंने 432.6 अंक के साथ पांचवें स्थान पर अपना सफर खत्म किया। दिन की सबसे खास उपलब्धि यह रही कि 24 साल के ऐश्वर्य (Aishwary Tomar) ने फाइनल में पहुंचने से पहले क्वालिफिकेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 597-40x का शानदार स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं, नीरज ने भी 592 अंक के साथ फाइनल में जगह बनाई।
सोमवार को भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता। वहीं, भारत के अब तक तीन स्वर्ण सहित 10 पदक हो गए हैं। इसमें चार रजत और तीन कांस्य पदक भी हैं।
Olympic champion Liu Yukun wins gold! 🇨🇳🥇— ISSF (@issf_official) November 11, 2025
A fantastic 50m R3P finale in Cairo, decided by just 0.2!
Aishwary Tomar 🇮🇳🥈 is vice-champion whilst Romain Aufrere claims bronze 🇫🇷🥉#ISSF #ShootingSports pic.twitter.com/A2ulRSmr1d
