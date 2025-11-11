ISSF World Championships: ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास, नीरज ने भी फाइनल में मारी एंट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ISSF World Championships: ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (Aishwary Tomar) ने मंगलवार यानी 11 नवंबर को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 466.9 का स्कोर करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि चीन के युकुन लियू ने 467.1 के साथ गोल्ड जीता, जबकि फ्रांस के रोमैन ऑफरेर ने 454.8 के साथ ब्रॉन्ज हासिल किया।

ISSF World Championships: ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता सिल्वर मेडल दरअसल, भारत के नीरज कुमार (Niraj Kumar), भी इस स्पर्धा में दूसरे भारतीय फाइनलिस्ट थे, उन्होंने 432.6 अंक के साथ पांचवें स्थान पर अपना सफर खत्म किया। दिन की सबसे खास उपलब्धि यह रही कि 24 साल के ऐश्वर्य (Aishwary Tomar) ने फाइनल में पहुंचने से पहले क्वालिफिकेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 597-40x का शानदार स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं, नीरज ने भी 592 अंक के साथ फाइनल में जगह बनाई।