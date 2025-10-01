Language
    इंडियन रेसिंग फेस्टिवल अपने तीसरे राउंड कारी मोटर स्पीडवे के लिए तैयार, इन तारीखों के बीच होगा हाई-वोल्टेज एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:24 PM (IST)

    Indian Racing Festival इंडियन रेसिंग फेस्टिवल इस वीकेंड यानी 4-5 अक्टूबर को कोयंबटूर के मशहूर कारी मोटर स्पीडवे पर अपने तीसरे राउंड के लिए वापसी कर रहा है। शुरुआती राउंड्स में कारी मोटर स्पीडवे और चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में जबरदस्त एक्शन के बाद मिड-सीजन ब्रेक के बाद चैंपियनशिप लौट रही है।

    इंडियन रेसिंग फेस्टिवल अपने तीसरे राउंड कारी मोटर स्पीडवे के लिए तैयार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल इस वीकेंड यानी 4-5 अक्टूबर को कोयंबटूर के मशहूर कारी मोटर स्पीडवे पर अपने तीसरे राउंड के लिए वापसी कर रहा है।

    शुरुआती राउंड्स में कारी मोटर स्पीडवे और चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में जबरदस्त एक्शन के बाद मिड-सीजन ब्रेक के बाद चैंपियनशिप लौट रही है। जैसे-जैसे टीमों की टक्कर बढ़ती जा रही है और टाइटल की लड़ाई गरमा रही है, फैंस को स्पीड, ड्रामा और कड़ी प्रतिस्पर्धा से भरा एक यादगार वीकेंड देखने को मिलेगा।

    इस इवेंट में फ्रेंचाइजी-आधारित सीरीज इंडियन रेसिंग लीग (IRL) पर सबकी नजरें रहेंगी, साथ ही फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप (F4 IC) और जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप एलजीबी एफ4 (JK Tyre National Racing Championship LGB F4) भी होगी।

    कारी मोटर स्पीडवे पर जबरदस्त एक्शन

    बता दें कि जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप लगातार 28वें साल चल रही है, जो देश में एक ही प्रमोटर द्वारा चलाई जा रही सबसे लंबी रेसिंग चैंपियनशिप है। इसमें इस्तेमाल होने वाली भारत में बनी फॉर्मूला एलजीबी4 कार, शुरू से ही चैंपियनशिप का हिस्सा रही है और समय के साथ इसमें कई तकनीकी सुधार किए गए हैं।

    इंडियन रेसिंग लीग (IRL) में जबरदस्त मुकाबला

    IRL में टीमों के बीच हर एक पॉइंट के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा है, जिससे टॉप पर रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स की टीम, जिसके नेतृत्व में जॉन लैंकेस्टर (ब्रिटेन), अक्षय बोहरा, गैब्रिएला जिलकोवा (चेकिया), और मोहम्मद रियान हैं, 51 पॉइंट्स के साथ बस नाम मात्र की बढ़त बनाए हुए है।

    उनके ठीक पीछे, लगातार टक्कर दे रही स्पीड डेमन्स दिल्ली की टीम सिर्फ़ एक पॉइंट पीछे 50 पॉइंट्स पर है, जो ज़रा सी चूक होते ही लीड छीनने को तैयार है। कोलकाता रॉयल टाइगर्स भी 49 पॉइंट्स के साथ कड़ी टक्कर दे रही है, जिससे चैंपियनशिप की लड़ाई तीन-तरफा हो गई है, जहाँ हर लैप मायने रखता है।

    ट्रैक और चुनौतियां

    कारी मोटर स्पीडवे अपने संकरे लेआउट और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक हल्की सी बूंदा-बांदी या ट्रैक के तापमान में बदलाव पल भर में लीडर बोर्ड को पलट सकता है, जिसके लिए सही रणनीति और जबरदस्त कौशल दोनों की जरूरत होगी।

    कोयंबटूर में सीजन ओपनर के पहले दिन राउल हाइमन ने लेआउट के साथ जल्दी तालमेल बिठा लिया था, जबकि दूसरे दिन स्पीड डेमन्स दिल्ली के साई संजय अपनी तेज़ रफ़्तार से छा गए थे।

    रेस का कार्यक्रम

    • राउंड 3 में रेसिंग का एक न भूलने वाला वीकेंड होगा, जिसमें शामिल हैं- इंडियन रेसिंग लीग (IRL) में 2 रोमांचक रेस।
    • फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप (F4 IC) में 4 हाई-ऑक्टेन मुकाबले।
    • जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप – एलजीबी फॉर्मूला 4 (JKNRC – LGB F4) में 3 ज़ोरदार प्रतियोगिताएं।

    कहां देखें लाइव?

    • इस एड्रेनालाईन को लाइव देखने के लिए लिए टिकट डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो (District by Zomato) पर उपलब्ध हैं।
    • घर बैठे देखने वालों के लिए, रेस का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 (Star Sports Select 2) और जियो हॉटस्टार (JIO Hotstar) पर किया जाएगा।

    इंडियन रेसिंग फेस्टिवल क्या है?

    इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) एक बड़ा मोटरस्पोर्ट इवेंट है जिसका उद्देश्य भारत में बढ़ते मोटरस्पोर्ट फैंस को आकर्षित करना है। इंडियन रेसिंग लीग (IRL) भारत की एकमात्र 4-पहिया रेसिंग लीग है और दुनिया की पहली जेंडर-न्यूट्रल रेसिंग चैंपियनशिप सीरीज है, जो समावेशिता को बढ़ावा देती है। यह छह शहर-आधारित टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा करवाती है।

    फॉर्मूला 4 जूनियर ड्राइवरों के लिए एक ओपन-व्हील, सिंगल-सीटर रेसिंग कैटेगरी है, जो कार्टिंग से सिंगल-सीटर रेसिंग तक की यात्रा का पहला कदम है।

