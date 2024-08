Paris Olympics 2024: भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने किया निराश, वू यू के खिलाफ 5-0 से मिली हार

🇮🇳 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗮𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗡𝗶𝗸𝗵𝗮𝘁 𝗭𝗮𝗿𝗲𝗲𝗻! Nikhat Zareen faces defeat against No.1 seed, Wu Yu in the round of 16, bringing an end to her Olympic campaign.

👏 It was always going to be a difficult match for her but we are extremely proud of the effort she put in during…

जीत के साथ किया था आगाज

इससे पहले दो बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने पेरिस ओलंपिक 2024 का शानदार आगाज किया था।

उन्‍होंने राउंड ऑफ 32 मुकाबले में जर्मनी की मैक्सी करीना क्लोएट्जर को बुरी तरह मात दी थी।

निकहत ने मैक्सी करीना क्लोएट्जर के खिलाफ 5-0 के अंतर से जीत हासिल की थी।

इस जीत के साथ ही वह महिलाओं के 50 किग्रा प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंची थीं।

बता दें कि निकहत जरीन ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्‍सा लिया था।

उन्‍होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड और एशियन गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

