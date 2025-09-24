भारतीय बैडमिंटन खिलाड़‍ियों का कोरिया ओपन में अभियान बेहद निराशाजनक रहा। कोरिया मास्‍टर्स में भारत का अभियान समाप्‍त हुआ। एचएस प्रणय दाहिनी पसली में चोट के कारण बीच मैच से हट गए। वहीं आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज अपने मुकाबले नहीं जीत सके। महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय विश्व में आठवें नंबर की इंडोनेशियाई खिलाड़ी पुत्री वर्दानी से हार गईं।

प्रेट्र, सुवोन। एचएस प्रणय का कोरिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभियान निराशाजनक रूप से समाप्त हुआ, जब वह चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए जबकि आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज की हार के साथ इस प्रतियोगिता में बुधवार को मुख्य ड्रॉ के पहले दिन ही भारतीय अभियान समाप्त हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रणय इंडोनेशिया के चिको आरा द्वी वार्डोयो के विरुद्ध पहले गेम में 5-8 से पीछे चल रहे थे तब क्रास-कोर्ट स्मैश खेलते समय उनकी दाहिनी पसली में चोट लग गई। मेडिकल टाइमआउट लेने के बाद उन्होंने खेल फिर से शुरू किया लेकिन असहज दिखे और 8-16 के स्कोर पर मुकाबले से हटने के लिए मजबूर हो गए। यूएस ओपन सुपर 300 के रूप में मौजूदा सत्र में बीडब्ल्यूएफ खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय आयुष शेट्टी को चीनी ताइपे के सु ली यांग के विरुद्ध 47 मिनट तक चले मुकाबले में 18-21, 18-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।