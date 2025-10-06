नाकामुरा ने गुकेश का किंग दर्शकों के बीच फेंका, खड़ा हो गया विवाद
टेक्सास में एक प्रदर्शनी मैच के बाद हिकारू नाकामुरा द्वारा विश्व चैंपियन डी. गुकेश का किंग दर्शकों में फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना ने नाकामुरा के व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। क्रामनिक जैसे खिलाड़ियों ने नाकामुरा की आलोचना की है जबकि गुकेश ने शांति बनाए रखी और अपना बोर्ड फिर से सेट किया।
जेएनएन, नई दिल्ली: टेक्सास के ईस्पोर्ट्स एरीना आर्लिंग्टन में एक प्रदर्शनी मैच के बाद हिकारू नाकामुरा द्वारा विश्व चैंपियन डी. गुकेश का किंग दर्शकों की भीड़ में फेंकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया है। इस घटना ने अमेरिकी खिलाड़ी के अपने युवा भारतीय प्रतिद्वंद्वी के प्रति कथित अपमानजनक व्यवहार को लेकर काफी विवाद खड़ा कर दिया है।
नाकामुरा ने चेकमेट यूएसए बनाम इंडिया प्रदर्शनी प्रतियोगिता में टीम यूएसए को 5-0 की एकतरफा जीत दिलाई, जिसमें फबियानो करुआना ने भारत के अर्जुन एरिगेसी को हराया और कैरिसा यिप ने दिव्या देशमुख को मात दी। लेकिन मुकाबले का अंतिम ²श्य नाकामुरा द्वारा शतरंज की गोटी (किंग) को दर्शकों में फेंकना विवादास्पद बन गया।
क्रामनिक ने की आलोचना
पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रामनिक और केविन गो वेई मिंग जैसे खिलाड़ियों ने नाकामुरा की आलोचना की, जबकि अनीश गिरी ने कहा कि उन्हें इस पर इतना हंगामा समझ नहीं आया। यहां तक कि फिडे के सीईओ एमिल सुतोव्स्की ने भी एक्स पर नाकामुरा को लताड़ते हुए कहा कि अच्छे या बुरे के लिए मुझे एक भी शीर्ष खिलाड़ी का नाम बताओ जो ऐसा करेगा। हालांकि, इंटरनेट मीडिया पर नाकामुरा के इस इशारे को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद गुकेश की प्रतिक्रिया ही सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है।
Hikaru Nakamura throws D Gukesh's King into The crowd after beating him#Chess pic.twitter.com/8D1tfytpfq— Pathan Yusuf (@PathanLalkhan) October 6, 2025
गुकेश रहे शांत
जैसे कि उन्होंने पहले भी कई मौकों पर किया है, जिसमें पिछले साल डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनने वाला मैच भी शामिल है। भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश ने शांति से अपना बोर्ड फिर से सेट करना शुरू कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।