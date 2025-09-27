अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 के लिए टीम की घोषणा की

ग्लोबल चेस लीग अपने बहुप्रतीक्षित तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है और अल्पाइन एसजी पाइपर्स एक मजबूत टीम संयोजन के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस बार की टीम में विश्व स्तर के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ नए और रोमांचक टैलेंट भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस सीजन का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ग्लोबल चेस लीग अपने बहुप्रतीक्षित तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है और अल्पाइन एसजी पाइपर्स एक मजबूत टीम संयोजन के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस बार की टीम में विश्व स्तर के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ नए और रोमांचक टैलेंट भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस सीजन का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है, जो शतरंज का वैश्विक केंद्र और तेजी से बढ़ते फैंस का घर है। प्रतियोगिता का आयोजन 13–24 दिसंबर तक होगा।

पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द सीजन आर. प्रज्ञानानंद और वर्तमान विश्व नंबर 1 महिला खिलाड़ी होउ यीफान को टीम ने बरकरार रखा है। उनके अनुभव, निरंतरता और स्टार पावर टीम की नींव साबित होंगे। इसके अलावा, अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने अपने दल को और मजबूत बनाने के लिए चार बड़े खिलाड़ियों को जोड़ा है।

अमेरिकी ग्रैंडमास्टर और पूर्व विश्व चैम्पियनशिप दावेदार फेबियानो करुआना टीम में आइकॉन प्लेयर के तौर पर शामिल हुए हैं। सुपर जीएम अनीश गिरी सुपरस्टार मेन के रूप में टीम से जुड़े हैं, जबकि जॉर्जिया की टॉप खिलाड़ी नीनो बाट्सियाशविली सुपरस्टार वूमेन के तौर पर टीम का हिस्सा बनी हैं। भारत के उभरते सितारे लियोन ल्यूक मेंडोंका, जो अपनी आक्रामक और संसाधनपूर्ण चालों के लिए जाने जाते हैं, प्रोडिजी स्लॉट में टीम से जुड़े हैं।

ग्रैंडमास्टर प्रविण थिप्से, कोच, अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने कहा, हम इस सीजन के लिए चुनी गई टीम से बहुत खुश हैं। फेबियानो करुआना, जो दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक हैं, आइकॉन प्लेयर के रूप में गहराई लाते हैं। आर. प्रज्ञानानंद लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और साबित कर चुके हैं कि वह बेहतरीन खिलाड़ियों के बराबर खेल सकते हैं।

उन्‍होंने कहा, अनीश गिरी की निरंतरता और अनुभव टीम को और मजबूत बनाते हैं, जबकि होउ यीफान महिलाओं के शतरंज में अब भी सबसे बड़ा नाम हैं। नीनो बाट्सियाशविली, जिन्होंने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, अपने साथ अंतरराष्ट्रीय सफलता का अनुभव लाती हैं और लियोन ल्यूक मेंडोंका भारत की नई पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल मिलाकर यह संतुलित और मजबूत टीम है और मुझे विश्वास है कि हम शानदार सीजन देंगे।