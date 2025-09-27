अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 के लिए टीम की घोषणा की
ग्लोबल चेस लीग अपने बहुप्रतीक्षित तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है और अल्पाइन एसजी पाइपर्स एक मजबूत टीम संयोजन के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस बार की टीम में विश्व स्तर के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ नए और रोमांचक टैलेंट भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस सीजन का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है।
पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द सीजन आर. प्रज्ञानानंद और वर्तमान विश्व नंबर 1 महिला खिलाड़ी होउ यीफान को टीम ने बरकरार रखा है। उनके अनुभव, निरंतरता और स्टार पावर टीम की नींव साबित होंगे। इसके अलावा, अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने अपने दल को और मजबूत बनाने के लिए चार बड़े खिलाड़ियों को जोड़ा है।
अमेरिकी ग्रैंडमास्टर और पूर्व विश्व चैम्पियनशिप दावेदार फेबियानो करुआना टीम में आइकॉन प्लेयर के तौर पर शामिल हुए हैं। सुपर जीएम अनीश गिरी सुपरस्टार मेन के रूप में टीम से जुड़े हैं, जबकि जॉर्जिया की टॉप खिलाड़ी नीनो बाट्सियाशविली सुपरस्टार वूमेन के तौर पर टीम का हिस्सा बनी हैं। भारत के उभरते सितारे लियोन ल्यूक मेंडोंका, जो अपनी आक्रामक और संसाधनपूर्ण चालों के लिए जाने जाते हैं, प्रोडिजी स्लॉट में टीम से जुड़े हैं।
ग्रैंडमास्टर प्रविण थिप्से, कोच, अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने कहा, हम इस सीजन के लिए चुनी गई टीम से बहुत खुश हैं। फेबियानो करुआना, जो दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक हैं, आइकॉन प्लेयर के रूप में गहराई लाते हैं। आर. प्रज्ञानानंद लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और साबित कर चुके हैं कि वह बेहतरीन खिलाड़ियों के बराबर खेल सकते हैं।
उन्होंने कहा, अनीश गिरी की निरंतरता और अनुभव टीम को और मजबूत बनाते हैं, जबकि होउ यीफान महिलाओं के शतरंज में अब भी सबसे बड़ा नाम हैं। नीनो बाट्सियाशविली, जिन्होंने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, अपने साथ अंतरराष्ट्रीय सफलता का अनुभव लाती हैं और लियोन ल्यूक मेंडोंका भारत की नई पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल मिलाकर यह संतुलित और मजबूत टीम है और मुझे विश्वास है कि हम शानदार सीजन देंगे।
महेश भूपति, सीईओ, एसजी मीडिया एंटरटेनमेंट ने कहा, ग्लोबल चेस लीग का पहली बार भारत में आना खेल और यहां के बढ़ते फैंस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। एसजी स्पोर्ट्स मीडिया एंटरटेनमेंट में हमारा विश्वास केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी टीमें बनाने में है जो न केवल शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें बल्कि प्रशंसकों को प्रेरित करें और नए दर्शकों को खेल के करीब लाएं। अल्पाइन एसजी पाइपर्स की जिस शानदार टीम का हमने गठन किया है, उसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम यादगार अनुभव बनाएंगे और इस ऐतिहासिक सीजन के उत्साह को और बढ़ाएंगे।
प्रशंसकों को इस सीजन में दमदार रणनीतियों और यादगार पलों की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अल्पाइन एसजी पाइपर्स भारत में हो रहे पहले ग्लोबल चेस लीग खिताब की दौड़ में उतरेगी।
अल्पाइन एसजी पाइपर्स स्क्वॉड 2025
- फेबियानो करुआना – आइकॉन प्लेयर
- आर. प्रज्ञानानंद – सुपरस्टार मेन (बरकरार)
- अनीश गिरी – सुपरस्टार मेन
- होउ यीफान – सुपरस्टार वूमेन (बरकरार)
- नीनो बाट्सियाशविली – सुपरस्टार वूमेन
- लियोन ल्यूक मेंडोंका – प्रोडिजी
