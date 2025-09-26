Language
    Global Chess League: डी. गुकेश और अर्जुन एरिगेसी के लिए अलास्का नाइट्स ने लगाई बोली

    By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:27 PM (IST)

    Global Chess League भारत के स्‍टार और विश्व चैंपियन डी. गुकेश और अर्जुन एरिगेसी जैसे शीर्ष भारतीय ग्रैंडमास्टर अगामी ग्लोबल शतरंज लीग (GCL) में पीबीजी अलास्का नाइट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीबीजी अलास्का नाइट्स फ्रेंचाइजी इस लीग के तीसरे सत्र के लिए शुक्रवार को आयोजित खिलाड़ियों के ड्राफ्ट से भारत के इन दोनों शीर्ष खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही।

    डी. गुकेश अलास्का नाइट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। इमेज- एक्‍स

     पीटीआई, मुंबई: विश्व चैंपियन डी. गुकेश और अर्जुन एरिगेसी जैसे शीर्ष भारतीय ग्रैंडमास्टर अगामी ग्लोबल शतरंज लीग (GCL) में पीबीजी अलास्का नाइट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीबीजी अलास्का नाइट्स फ्रेंचाइजी इस लीग के तीसरे सत्र के लिए शुक्रवार को आयोजित खिलाड़ियों के ड्राफ्ट से भारत के इन दोनों शीर्ष खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेक महिंद्रा और फिडे की संयुक्त पहल पर छह टीमों वाले जीसीएल का तीसरा सत्र 13 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने अमेरिका के ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारूआना को अपने साथ जोड़ा। पीबीजी अलास्का नाइट्स ने अन्य फ्रेंचाइजी टीमों को पछाड़कर गुकेश को अपनी टीम में शामिल किया।

    पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद गंगा ग्रैंडमास्टर्स के साथ बने रहे। विश्व के पांचवें नंबर के एरिगेसी के लिए तीन टीमों ने कड़ी बोली लगाई लेकिन अंत में पीबीजी अलास्का नाइट्स ने बाजी मारी। अमेरिका के ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो ने अपग्रेड मुंबा मास्टर्स द्वारा चुने गए। गंगा ग्रैंडमास्टर्स ने 20 वर्षीय विंसेंट कीमर के साथ अपनी टीम को और मजबूत किया।

