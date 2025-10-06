Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    D Gukesh का अमेरिका में अपमान, ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने जीत का जिस तरह मनाया जश्न, उससे खड़ा हुआ नया विवाद

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:28 AM (IST)

    D Gukesh News आर्लिंगटन में हुए पहले चेकमेट इवेंट में यूएस ने भारत का 5-0 से हराया और शानदार जीत हासिल की। इस दौरान अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने डी गुकेश पर जीत के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया उससे एक नया विवाद खड़ा हुआ। जीत के बाद उन्होंने गुकेश का किंग उठाया और दर्शकों के बीच में फेंक दिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Hikaru Nakamura ने D Gukesh का फेंका 'किंग'

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। D Gukesh Hikaru Nakamura: ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने विश्व चैंपियन डी गुकश को हराकर यूएस को भारत पर 5-0 से जीत हासिल करने में मदद की। अमेरिका के आर्लिंगटन में खेले गए पहले ‘चेकमेट इवेंट’ में यूएस ने शानदार जीत दर्ज की। जीत हासिल करने के बाद जापान में जन्मे इस अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी ने जिस तरीके से जश्न मनाया, उससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाकामुरा ने डी गुकेश को हराने के बाद उनका किंग उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया। उनकी इस हरकत पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे अपमानजनक बताया, जबकि कुछ ने इसे उनके जश्न का हिस्सा कहा। नाकामुरा के इस कदम का वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    Hikaru Nakamura ने D Gukesh का फेंका 'किंग'

    दरअसल, वीडियो में देखा जा रहा जहां ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा (Hikaru Nakamura Gukesh Controversy) ने जब गुकेश का किंग दर्शकों के बीच फेंक, तो गुकेश को मैच के बाद शतरंज की गोटियां वापस अपनी जगह लगाते हुए देखा गया, जिसके लिए उन्हें दुनियाभर के लोगों से सम्मान मिल रहा है।

    नाकामुरा ने डी गुकेश पर मिली जीत के बाद कहा,

    "मैं जीत रहा था, दर्शक भी यह जान रहे थे, इसलिए जब शोर उठा तो मैं बहुत खुश था!"

    मैच में कई तनावपूर्ण पल देखने को मिले और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास जीत के मौके थे, लेकिन यूएसए ने आखिरी पलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी मुकाबले अपने नाम कर लिए।

    भारत के 5 प्लेयर्स को मिली हार

    चेकमेट इवेंट में अमेरिका की टीम ने 5-0 से जीत हासिल की। गुकेश-नाकामुरा मैच से पहले भारत से ग्रैंडमास्टर अर्जुल इरिगैसी को फाबियानो कारुआना ने हराया, दिव्या देशमुख को कारिसा यिप, सागर शाह को लेवी रोजमैन और ईथन वाज को तानी आदेवुमी से हार मिली।

     यह भी पढ़ें- Global Chess League: डी. गुकेश और अर्जुन एरिगेसी के लिए अलास्का नाइट्स ने लगाई बोली

    यह भी पढ़ें- Sinquefield Cup 2025: आर प्रगनानंद ने अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी वेस्ली से खेला ड्रॉ, डी गुकेश का सफर समाप्‍त