FIDE World Cup 2025: फाइनल में आमने-सामने होंगे सिंडारोव और वेई यी

पीटीआई, पणजी: उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टरजावोखिरसिंडारोव और चीन के ग्रैंडमास्टरवेईयी ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर शतरंत विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ उन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपने स्थान भी पक्के कर लिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों सेमीफाइनल के क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। सिंडारोव ने पहले रैपिड गेम में ब्लैक मोहरों से नोडिर्बेकयाकूबोएव को मात देकर बढ़त बना ली। 47 चालों के बाद सरेंडर 19 वर्षीय सिंडारोव ने 47 चालों के बाद याकूबोएव को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह अपने 'सी' फाइल के प्यादे को क्वीन में प्रोमोट करने के बेहद करीब थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे गेम में सफेद मोहरों से आसानी से ड्रॉ करते हुए फाइनल में प्रवेश किया, जबकि याकूबोएव ने 54 चालों तक जीत तलाशने की कोशिश की।

दूसरे सेमीफाइनल में वेईयी ने रैपिडप्रारूप में अपनी शानदार पकड़ एक बार फिर दिखाई। उन्होंने पहले गेम में ब्लैक मोहरों से ड्रॉ खेला और फिर सफेद मोहरों से 57 चालों में ग्रैंडमास्टरआंद्रेईएसिपेंको को मात दी। वेई चाल 55 के बाद मुश्किल में थे, क्योंकि एसिपेंको के पास रूक-नाइटएंडगेम में उनसे दो प्यादे ज्यादा थे। लेकिन रूसी ग्रैंडमास्टर ने कुछ मौकों पर अपने रूक की रक्षा करने से चूक की, जिससे वेई को जीत का मौका मिला।