Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिडे ने दोहा रैपिड के लिए ड्रेस कोड में दी ढील, कार्लसन के जींस पहनने के विवाद के एक साल बाद बदले नियम

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन (फिडे) ने अगले महीने दोहा में होने वाली विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप के लिए ड्रेस कोड में ढील देने की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन डी गुकेश 28 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ियों की भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इनमें अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनानंद, निहाल सरीन, कोनेरू हंपी और दिव्या देशमुख आदि शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    फिडे ने नियम में किए बदलाव। फाइल फोटो

    नई दिल्ली, प्रेट्र। इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन (फिडे) ने अगले महीने दोहा में होने वाली विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप के लिए ड्रेस कोड में ढील देने की घोषणा की है। इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए क्लासिक नान-डिस्ट्रेस्ड जींस की अनुमति मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी इवेंट में एक साल पहले दुनिया के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के जींस पहनने पर हुए विवाद और टूर्नामेंट से हटने के बाद अब यह नियम बदले गए हैं। इस निर्णय पर कार्लसन ने मजेदार पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं पिछली बार से ज्यादा टाइट जींस में फिट होने के लिए जिम में मेहनत करूंगा।

    नियमों में हुआ बदलाव

    विश्व शतरंज प्रशासनिक इकाई के संशोधित नियमों के मुताबिक अब 25 से 30 दिसंबर तक होने वाले दोहा इवेंट के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गहरे रंग के बिजनेस-कैजुअल ट्राउजर सहित नीले, काले या ग्रे रंग की क्लासिक, नान-डिस्ट्रेस्ड जींस की इजाजत है।

    फिडे ड्रेस कोड के मुताबिक पुरुषों के लिए सूट, एक रंग की शर्ट, ड्रेस शूज, लोफर्स और एक रंग के स्नीकर्स की भी इजाजत है, जबकि महिलाएं स्कर्ट या पैंट सूट, ड्रेस, जींस सहित गहरे रंग के ट्राउजर और इसी तरह के जूते पहन सकती हैं।

    ये भारतीय खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

    इस प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन डी गुकेश 28 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ियों की भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इनमें अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनानंद, निहाल सरीन, कोनेरू हंपी और दिव्या देशमुख आदि शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- FIDE World Cup 2025: हरिकृष्णा ने जोस मार्टिनेज से खेला ड्रॉ, अर्जुन का मुकाबला भी बराबरी पर खत्म