FIDE World Cup 2025: हरिकृष्णा ने जोस मार्टिनेज से खेला ड्रॉ, अर्जुन का मुकाबला भी बराबरी पर खत्म

पीटीआई, पणजी: भारतीय ग्रैंडमास्टर पी हरिकृष्णा ने शतरंज विश्व कप के पांचवें दौर की शुरुआत मेक्सिको के जोसएडुआर्डोमार्टिनेज के विरुद्ध आसान ड्रॉ के साथ की। यह मुकाबला शुक्रवार को खेले गए पांचवें दौर के पहले गेम में हुआ। ऐसे खिलाड़ी के मुकाबले में उतरते हुए, जिसने तमाम बाधाओं को पार कर पांचवें दौर तक जगह बनाई है।

हरिकृष्णा जानते थे कि यदि मार्टिनेज को उनकी तरह की पोजिशन मिल गई तो वह कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी का अनुभव स्पष्ट दिखाई दिया। मार्टिनेज ने अपने पिछले दो मैचों में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेकअब्दुसत्तोरोव और सर्बिया के अलेक्सीसाराना पर उलटफेर भरी जीत दर्ज की थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी के विरुद्ध सफेद मोहरों से उन्हें कोई खास बढ़त नहीं मिली।

कमी के बाद भी दिखाया दम मध्य खेल में रूटीन चालें चली गईं। मार्टिनेज के पास एक अतिरिक्त प्यादा था, लेकिन उसकी संरचना कमजोर थी। मध्य खेल में क्वीन की अदला-बदली चुनना इस बात का संकेत था कि इस दौर में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति हासिल नहीं कर पाए। हरिकृष्णा के लिए यदि कोई चीज चुनौती नहीं होती तो वह है एंडगेम। एक प्यादा कम होने के बावजूद उन्होंने 41 चालों में बिना किसी परेशानी के ड्रॉ सुरक्षित कर लिया।

वहीं अर्जुन एरिगैसी की ग्रैंडमास्टरलेवोनअरोनियन के डिफेंस को भेदने की कोशिशें नाकाम रहीं। सफेद मोहरों से खेलते हुए, अर्जुन डबलरूक एंड गेम में अपनी मामूली बढ़त को भुना नहीं पाए और 41 चालों के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच अंक बराबर हो गए।