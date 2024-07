Paris Olympic 2024: पेरिस ओलंपिक पदकों में 'एफिल टावर', अभी तक दिए गए हैं कुल 36,600 मेडल

The ultimate reward for a victory or a podium finish!

They carry in their hearts an actual fragment of the Eiffel Tower.

Here are the #Paris2024 Olympic and Paralympic medals.@Olympics @Paralympics pic.twitter.com/08VLwyVwq6— Paris 2024 (@Paris2024) February 8, 2024

पेरिस ओलंपिक पदक की विशेषता

3 पारंपरिक पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य इस बार भी पेरिस में दिए जाएंगे, परंतु इस बार इन्हें एलाय (मिश्र धातु) के रूप में तैयार किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक के तीनों पदकों में धातु का एक बहुत ही विशेष टुकड़ा होगा जो कभी एफिल टावर का हिस्सा था, जो फ्रांसीसी मुकुट के रत्न से जड़ित होगा।