Paris Olympics 2024: स्टेडियम में नहीं नदी पर होगी ओपनिंग सेरेमनी, मेडल में लगा है एफिल टावर का ओरिजिनल लोहा; जानें ओलंपिक से जुड़ी कुछ रोचक बातें

ओपनिंग सेरेमनी

आमतौर पर देखा गया है कि ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में होती है। हालांकि, पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी खास होने वाली है। यह स्टेडियम के बजाए नदी पर होगी। ओपनिंग सेरेमनी सेरी नदी पर होगी।

26/07/2024 - Are you ready for this? On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you! Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe— Paris 2024 (@Paris2024) December 13, 2021

मेडल भी है खास

पेरिस ओलंपिक 2024 के मेडल भी अन्‍य आयोजनों से अलग होने वाले हैं। सभी मेडल में एफिल टावर के ओरिजिनल लोहे का इस्‍तेमाल किया गया है। पेरिस 2024 ने मेडल डिजाइन करने के लिए LVMH ज्वैलर चौमेट को बुलाया। वह अपनी शिल्प कौशल के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं।

ये भी पढ़ें: ओलंपिक खेलों में भारत के 100 साल पूरे, JSW ग्रुप ने पेरिस में मनाया जश्न

प्रतीक भी है खास

पेरिस ओलंपिक 2024 का एंबलम (प्रतीक) 2019 में लॉन्‍च हुआ था। प्रतीक चिन्ह तीन क्लासिक प्रतीकों को जोड़ता है। इसमें खेल, गेम्स और फ्रांस का प्रतीक है। स्वर्ण पदक खेल का प्रतीक है, लौ ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व करती है और मैरिएन फ्रांस का प्रतिनिधित्व करती है। मैरिएन फ्रांसीसी कला और लोकप्रिय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण फिगर हैं।

मशाल, मस्‍कट और पिक्टोग्राम

पेरिस खेलों के लिए ओलंपिक मशाल का डिजाइन 2023 में सामने आया था। फ्रांसीसी डिजाइनर मैथ्यू लेहनूर ने मशाल विकसित की है। पेरिस ओलंपिक की मशाल तीन प्रमुख अवधारणाओं से प्रेरित थी: समानता, जल और शांति। "द फ्रीजेस" पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक मस्‍कट है।

What do you think?! About 11,000 torchbearers will carry these throughout the Olympic and Paralympic torch relays for Paris 2024. (📸 @paris2024) pic.twitter.com/uniyy7jhss— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 25, 2023

पिक्टोग्राम का उपयोग मूल रूप से टोक्यो में 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किया गया था। पिक्टोग्राम का प्रारंभिक सेट 1960 से 1992 तक नही बदला गया। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए 62 पिक्टोग्राम हैं।

2024パリオリンピックのピクトグラム発表。対称性があるのと上から俯瞰した構図、あとはディテール・線画多めのクラシカルなトーンが特徴。 Paris 2024 is “reinventing the pictogram” for the Olympic and Paralympic Games https://t.co/XGFXXh14ql pic.twitter.com/xTS35oLunV— 金 成奎 (@seikei_kin) February 10, 2023

ये भी पढ़ें: Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक के लिए इन भारतीय एथलीट्स ने किया क्वालीफाई, देखिए सूची