इंडियन पिकल बॉल लीग में छह टीमें ट्रॉफी के लिए करेंगी मुकाबला, सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सोमवार को इंडियन पिकलबॉल लीग (आईपीवीएल) का शुभारंभ हुआ। द टाइम्स ग्रुप द्वारा शुरू की गई और खेल मंत्रालय के अधीन इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) द्वारा स्वीकृत इस लीग के पहले संस्करण में छह फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी।

आकर्षक ट्रॉफी का अनावरण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केडी जाधव इंडोर हाल में किया। लीग में बेंगलुरु ब्लास्टर्स, हैदराबाद रॉयल्स, चेन्नई सुपर वॉरियर्स, मुंबई स्मैशर्स, कैपिटल वॉरियर्स और लखनऊ लेप‌र्ड्स टीमें भाग ले रही हैं। स्कूल पाठ्यक्रम में करने की होगी पहल प्रतियोगिता का समापन सात दिसंबर को होगा। ट्रॉफी अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत में खेल हमेशा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि पिकलबॉल एक नया उभरता खेल है और दिल्ली सरकार इसे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कदम उठाएगी, ताकि अधिक बच्चे इस खेल से जुड़ सकें।

सीएम ने लीग की शुरुआत करते हुए कहा कि देश इस खेल में वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ कदम रख रहा है। उन्होंने कहा कि यह खेल युवा खिलाड़ियों को बढ़ने, चमकने और बड़े सपने देखने का अवसर देता है।