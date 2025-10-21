29 साल के चेस ग्रैंडमास्टर Daniel Naroditsky का अचानक हुआ निधन, शतरंज की दुनिया में रंज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Daniel Naroditsky death: शतरंज की दुनिया से एक दुखद खबर आई है। अमेरिका के मशहूर ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। उनके जाने से पूरी दुनिया में शतरंज प्रेमियों और खिलाड़ियों में शोक की लहर फैल गई है। डेनियल ना सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी थे, बल्कि एक बेहतरीन टीचर और कमेंटेटर भी थे।

Daniel Naroditsky Death: डेनियल नारोडिट्सकी का हुआ निधन डेनियल ने 18 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर का खिताब जीता था और तब से वो शतरंज की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए थे। उन्होंने 2007 में अंडर-12 वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप जीतकर अंतरराष्ट्रीय पहचान पाई थी। 2021 में उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर दो खिलाड़ी फैबियानो करूआना को हराकर सबको चौंका दिया था। सिर्फ दो महीने पहले, अगस्त 2025 में, उन्होंने यू.एस. नेशनल ब्लिट्ज चैंपियनशिप में सभी 14 में से 14 मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया था।