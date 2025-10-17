राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में टॉप-10 में सिरमौर का सरकारी स्कूल शामिल, देश भर में किया हिमाचल का नाम ऊंचा
सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कांगर-धरयार के छात्रों ने राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में टॉप 10 में आठवां स्थान प्राप्त किया है। शिमला के ठियोग में आयोजित इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के इस एकमात्र सरकारी स्कूल ने 46 स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। विद्यालय के प्रवक्ता सुरेश कुमार ने इस सफलता को शिक्षकों और छात्रों की मेहनत का परिणाम बताया।
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम तथा पिछड़े जिलों में लंबे समय तक शामिल रहे सिरमौर जिला के छात्र-छात्राएं, खिलाड़ी और वैज्ञानिक अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में संपन्न हुई शतरंज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कांगर-धरयार के विद्यार्थियों ने टॉप 10 में आठवां स्थान प्राप्त किया है।
राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेने वाला हिमाचल का यह एकमात्र सरकारी स्कूल 8वां स्थान पाकर सिरमौर ही नहीं, बल्कि देश भर में हिमाचल प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया है।
राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन शिमला जिला के ठियोग में हुआ था। अपार मेहनत और जुनून के दम पर देश के प्रतिष्ठित 46 स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए 8वां स्थान प्राप्त कर एक गगनचुंबी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल प्रदेश से इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बने एकमात्र सरकारी स्कूल, जिसने शतरंज की शुरुआत केवल पिछले वर्ष की थी, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ सका। इस मुकाम में आरुषी, मनन, यशस्वी, प्रियांशी और हर्ष ने अपने अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रवक्ता और राजनीतिक विज्ञान शिक्षक सुरेश कुमार ने इस उपलब्धि को गुरुजनो और विद्यार्थियों की अथक मेहनत का परिणाम बताया। साथ ही, मुख्य पीईटी राहुल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। जिनके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं हो पाता। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुषमा लता ने भी इस उल्लेखनीय सफलता पर छात्रों और पूरी टीम को गर्वित करते हुए भविष्य की नई सफलताओं के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि यह सफलता सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत है, जो यह दिखाती है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी शिखर छू सकता है। यह उपलब्धि शतरंज के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के लिए नयी पहचान और उज्जवल भविष्य की शुरुआत है।
राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के टॉप 10 में रहे ये स्कूल
1 वेलम्मल एमएचएसएस
2 वेलम्मल विद्यालय - अयनंबक्कम
3 दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद
4 दिल्ली पब्लिक स्कूल - सिरसा
5 राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल - चंबा
6 संतोष पब्लिक हाई स्कूल सैंज
7 टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वीवी - टीम ए
8 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कांगर धरयार
9 सेंट जॉन्स हाई स्कूल - चंडीगढ़
10 ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ठियोग टीम ए
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।