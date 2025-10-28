Language
    D Gukesh ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा को हराकर 'किंग थ्रो' विवाद का हिसाब बराबर किया, VIDEO जीत रहा फैंस का दिल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    D Gukesh: विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने क्लच चेस चैंपियंस शोडाउन 2025 के रैपिड फॉर्मेट में हिकारू नाकामुरा को हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि कुछ हफ़्ते पहले नाकामुरा ने गुकेश को हराने के बाद उनका किंग मोहरा दर्शकों में फेंक दिया था, जिससे बड़ा विवाद हुआ था। गुकेश ने इस जीत से उस घटना का जवाब दिया और अपनी शांत प्रतिक्रिया व खेल भावना से प्रशंसकों का दिल जीत लिया।  

    D Gukesh ने हिकारू नाकामुरा को हराकर जीता फैंस का दिल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा को क्लच चेस चैंपियंस शोडाउन 2025 (सेंट लुइस, अमेरिका) के रैपिड फॉर्मेट में हराकर शानदार जीत दर्ज की। गुकेश ने यह मिनी मैच बेहद शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में जीता।

    यह जीत खास इसलिए भी रही क्योंकि कुछ हफ़्ते पहले इसी नाकामुरा ने एक प्रदर्शनी मैच में गुकेश को हराने के बाद उनका किंग मोहरा (राजा) उठाकर दर्शकों में फेंक दिया था। उस विवादित घटना ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा दिया था, जिससे इस रीमैच का सबको बेसब्री से इंतजार था। इस तरह गुकेश ने जीत हासिल कर उस विवाद का जवाब भी दिया, जिसने कुछ हफ्ते पहले शतरंज जगत को हिला दिया था।

    दरअसल, राउंड 2, गेम 1 में गुकेश ने ब्लैक मोहरों से खेलते हुए शानदार रणनीति दिखाई और जीत हासिल की। गुकेश ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए शांति से बोर्ड को रीसेट किया, मोहरों को उनकी जगह पर रखा और नाकामुरा से हाथ मिलाया। उनकी इस प्रतिक्रिया ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

    सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल है। प्रशंसकों का कहना है कि 'गुकेश ने खेल भावना की मिसाल पेश की'।

    नाकामुरा का ‘किंग फेंकने’ वाला विवाद

    नाकामुरा का यह कदम, जिसे बाद में कुछ लोगों ने आयोजकों की सलाह बताया, काफी विवादित रहा। कई दिग्गज खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने इसे "असम्मानजनक" बताया, जबकि कुछ ने कहा कि यह बस मनोरंजन का हिस्सा था, जिससे खेल में जोश बढ़ाया जा सके। नाकामुरा ने भी कहा था कि यह एक्ट पहले से तय था और उन्होंने यह केवल फैन्स के मनोरंजन के लिए किया था।

    उस घटना के बाद भी गुकेश ने गुस्सा नहीं दिखाया था और शांति से बोर्ड को रीसेट करने लगे थे। ठीक वैसा ही व्यवहार उन्होंने इस बार जीतने के बाद भी दिखाया।

    यह भी पढ़ें- Norway Chess: एरिगेसी को हारकर दूसरे स्थान पर पहुंचे गुकेश, पुराना हिसाब भी किया बराबर