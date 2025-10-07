Language
    शतरंज की बिसात पर 30 साल बाद फिर होगी दो दिग्गजों की भिड़ंत, आनंद से टकराएंगे कास्परोव

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:46 PM (IST)
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    शतरंज के दो महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव 30 साल बाद क्लच शतरंज द लीजेंड्स टूर्नामेंट में फिर से आमने-सामने होंगे। इस 12 बाजी के मुकाबले में 144000 डॉलर की इनामी राशि है। कास्परोव ने 1995 में आनंद के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप जीती थी। इस प्रतियोगिता में रैपिड और ब्लिट्ज बाजी होंगी जिसमें प्रतिदिन चार बाजी खेली जाएंगी। विजेता को 70000 डॉलर मिलेंगे।

    शतरंज की दुनिया के दो दिग्गजों के बीच फिर होगी टक्कर

    पीटीआई, सेंट लुई (अमेरिका) : शतरंज की दुनिया के दो दिग्गज विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव के बीच प्रतिद्वंद्विता फिर जीवंत होगी, जब ये दोनों 30 साल बाद एक बार फिर आमने-सामने होंगे। बुधवार से शुरू हो रहे 'क्लच शतरंज द लीजेंड्स टूर्नामेंट' में ये दोनों भी हिस्सा लेंगे।

    इस 12 बाजी वाले शतरंज मुकाबले की कुल इनामी राशि 1,44,000 डॉलर (1.27 करोड़ रुपये) होगी और इसका आयोजन नवीनीकृत सेंट लुई शतरंज क्लब में किया जाएगा। वर्ष 1995 में न्यूयॉर्क के व‌र्ल्ड ट्रेड सेंटर की 107वीं मंजिल पर क्लासिकल विश्व चैंपियनशिप मैच खेलने के बाद खेल के ये दो दिग्गज रैपिड एवं ब्लिट्ज प्रारूप में एक बार फिर आमने-सामने होंगे, जिसे हाल ही में फ्रीस्टाइल शतरंज का नाम दिया गया है।

    ऐसा होगा फॉर्मेट

    कास्परोव ने आनंद के विरुद्ध उस मुकाबले में दबदबा बनाया था और 20 बाजी का मुकाबला 10.5-7.5 से जीता था। 2004 में संन्यास लेने के बाद से कास्परोव केवल प्रदर्शनी या ब्लिट्ज प्रतियोगिताओं में ही खेले हैं जबकि आनंद अब कभी-कभार शीर्ष प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रतिदिन चार बाजी होंगी जिसमें दो रैपिड और दो ब्लिट्ज बाजी होंगी। पहले दिन जहां चार अंक दांव पर होंगे तो वहीं दूसरे दिन यह दोगुने हो जाएंगे और प्रत्येक जीत पर दो अंक मिलेंगे। तीसरे दिन प्रत्येक बाजी जीतने पर तीन अंक मिलेंगे।

    इतनी है ईनामी राशि

    विजेता को 70,000 डालर (लगभग 62 लाख रुपये) मिलेंगे जबकि हारने वाले को 50,000 डालर (लगभग 44 लाख रुपये) मिलेंगे। अगर 12 बाजी के बाद मैच बराबरी पर रहता है तो इनामी राशि आधी-आधी बांटी जाएगी जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 60,000 डालर (करीब 53 लाख रुपये) मिलेंगे। साथ ही 12 बाजी के लिए 24,000 डालर (करीब 21 लाख रुपये) की बोनस राशि भी मिलेगी।

