आईपीएल की तरह बैडमिंटन में भी होना चाहिए लीग, साइना ने खेल के विकास पर दी अपनी राय

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की स्‍टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का मानना है कि देश में आईपीएल की तरह बैडमिंटन लीग भी होना चाहिए, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने व प्रतिभा तलाशने में मदद मिलेगी।

साइना नेहवाल ने सोमवार को एक इवेंट से इतर कहा कि भारत में बैडमिंटन लीग का आयोजना होना चाहिए। इससे युवा प्रतिभा तलाशने में मदद मिलेगी और शटलर्स को अंतरराष्‍ट्रीय एक्‍सपोजर मिलेगा।

लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्‍ज मेडलिस्‍ट साइना नेहवाल ने भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन की मांगों पर खरा उतरने और प्रदर्शन में निरंतरता लाने के लिये अपनी शारीरिक फिटनेस बेहतर करने की सलाह दी।

साइना ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि मौजूदा पीढ़ी के लिये चोटें आम बात हो गई है और महिला एकल खिलाड़ियों की नयी जमात में आक्रामकता का अभाव है। साइना ने कहा, 'हमें प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी। हमे सात्विक, चिराग, लक्ष्य या सिंधू या आने वाले खिलाड़ियों से लगातार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हमे नतीजे चाहिये।'