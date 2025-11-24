आईपीएल की तरह बैडमिंटन में भी होना चाहिए लीग, साइना ने खेल के विकास पर दी अपनी राय
साइना नेहवाल का मानना है कि बैडमिंटन के विकास के लिए आईपीएल की तरह लीग ज़रूरी है। इससे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल की लोकप्रियता में भी इज़ाफ़ा होगा। उन्होंने इस लीग को खेल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का मानना है कि देश में आईपीएल की तरह बैडमिंटन लीग भी होना चाहिए, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने व प्रतिभा तलाशने में मदद मिलेगी।
साइना नेहवाल ने सोमवार को एक इवेंट से इतर कहा कि भारत में बैडमिंटन लीग का आयोजना होना चाहिए। इससे युवा प्रतिभा तलाशने में मदद मिलेगी और शटलर्स को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिलेगा।
लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन की मांगों पर खरा उतरने और प्रदर्शन में निरंतरता लाने के लिये अपनी शारीरिक फिटनेस बेहतर करने की सलाह दी।
साइना ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि मौजूदा पीढ़ी के लिये चोटें आम बात हो गई है और महिला एकल खिलाड़ियों की नयी जमात में आक्रामकता का अभाव है। साइना ने कहा, 'हमें प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी। हमे सात्विक, चिराग, लक्ष्य या सिंधू या आने वाले खिलाड़ियों से लगातार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हमे नतीजे चाहिये।'
उन्होंने कहा, 'उन्हें अच्छे ट्रेनर और फिजियो देखने चाहिये। अगर शरीर सौ फीसदी फिट है तो कोचिंग कठिन नहीं है। लगातार खिताब जीतने के लिये शरीर को मजबूत बनाने की कवायद में अधिक ट्रेनर और फिजियो पर फोकस करना होगा।'
बता दें कि साइना नेहवाल ने डेनमार्क के शटलर पीटर गेड के साथ वर्ल्ड स्ट्रीट बाय ओमैक्स में योनैक्स के सहयोग से आयोजित रैकेट डोनेशन ड्राइव में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बैडमिंटन रैकेट और ट्रेनिंग किट भेंट की।
