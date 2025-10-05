Tennis: अनीसीमोवा ने जीता चीन ओपन का खिताब, फ्रीट्स हुए उलटफेर का शिकार

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    अमांडा अनीसिमोवा ने चीन ओपन के फाइनल में लिंडा नोसकोवा को हराकर खिताब जीता। उन्होंने नोसकोवा को 6-0 2-6 6-2 से हराया। टेलर फ्रिट्ज शंघाई मास्टर्स में उलटफेर का शिकार हो गए जियोवानी एमपेटशी पेरीकार्ड ने उन्हें 6-4 7-5 से हराया। विजेता अनीसिमोवा का यह दूसरा डब्ल्यूटीए 1000 खिताब है।

    बीजिंग, एपी: तीसरी वरीयता प्राप्त अमांडा अनीसिमोवा ने रविवार को चीन ओपन का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने लिंडा नोसकोवा को 6-0, 2-6, 6-2 से हराकर हार्ड कोर्ट इनडोर टूर्नामेंट का खिताब जीता।

    अनीसिमोवा ने लाइन के नीचे शानदार बैकहैंड विनर लगाकर मैच समाप्त किया और जीत के बाद खुशी में कोर्ट पर गिर पड़ीं। यह उनका चीन ओपन में पहला खिताब है। उनकी प्रतिद्वंद्वी नोसकोवा ने कड़ा मुकाबला दिया, लेकिन अंत में थकावट के कारण वह पिछड़ गईं। यह मुकाबला एक घंटे 46 मिनट तक चला।

    इस सीजन का दूसरा डब्ल्यूटीए 1000 खिताब

    अनीसिमोवा ने इस सीजन का अपना दूसरा डब्ल्यूटीए 1000 खिताब जीता। 20 वर्षीय नोसकोवा ने सेमीफाइनल में तीन मैच पाइंट बचाते हुए इतिहास रचा था। वह 2009 में इस प्रारूप की शुरुआत के बाद से किसी डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की चेक खिलाड़ी बन गईं।

    फ्रिट्ज के साथ हुआ उलटफेर

    वहीं, चौथी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज शंघाई मास्टर्स में उलटफेर का शिकार हो गए। फ्रांसीसी खिलाड़ी जियोवानी एमपेटशी पेरीकार्ड ने टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 7-5 से हराकर शंघाई मास्टर्स के चौथे दौर में जगह बना ली। पेरीकार्ड ने मुकाबले में 12 ऐस दागे, जबकि फ्रिट्ज ने नौ ऐस लगाए। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने हर सेट में एक-एक बार ब्रेक हासिल किया और एक घंटे 25 मिनट में अमेरिकी खिलाड़ी पर अपनी पहली टूर जीत दर्ज की।

    अब वह अंतिम-16 दौर में 10वीं वरीयता प्राप्त होल्गर रूने से भिड़ेंगे। रविवार के अन्य शुरुआती मुकाबलों में रूने ने 21वीं वरीयता प्राप्त उगो हम्बर्ट को 6-4, 6-4 से हराया। इसी बीच, जिजू ब‌र्ग्स ने 19वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को 7-6 (1), 6-3 से हराकर उलटफेर किया, जबकि 31वीं वरीयता प्राप्त गैब्रिएल डायलो को डेविड गाफिन के पहले सेट में चोटिल होकर मैच छोड़ने के कारण वॉकओवर मिला। शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अलकराज चोट के कारण शंघाई टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे हैं।

