'सब तस्वीरें खिंचवाने में लगे हैं', मेसी के भारत दौरे पर फूटा अभिनव बिंद्रा का गुस्सा, सोच पर उठाए सवाल
पीटीआई, नई दिल्ली: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारत के पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोन मेसी के भारत दौरे के घटनाक्रम की आलोचना करते हुए कहा कि इस महान खिलाड़ी के करीब आने या उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाखों रूपये खर्च किये जाने को लेकर वह काफी दुखी हैं।
मेसी के तीन दिन के भारत दौरे पर काफी अराजकता देखी गई, लेकिन राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों, उद्योगपतियों और अधिकारियों में उनके साथ तस्वीर लेने को लेकर होड़ रही। कोलकाता में तो प्रशंसकों के सब्र का बांध टूट गया जो हजारों रूपये के टिकट खरीदने के बावजूद उनकी एक झलक भी नहीं पा सके।
सोचने पर किया मजबूर
बिंद्रा ने एक्स पर लिखा कि जैसे जैसे उनका हालिया भारत दौरा आगे बढ़ा, कुछ जगहों पर अफरा तफरी हुई और मुझे काफी असहज लगा। इसने मुझे रुकने और सोचने पर मजबूर किया, इस बात की सच्ची चिंता में कि हम असल में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि एक पल के लिए उनके करीब जाने या तस्वीर खिंचवाने के लिए लाखों रूपये खर्च किए जा रहे हैं। यह ईमानदारी से कमाया गया लोगों का पैसा है और वे चाहे जैसे इसे खर्च करें। लेकिन मैं दुखी हूं और मुझे हैरानी हो रही है कि क्या यह संभव था कि इस ऊर्जा और निवेश का एक हिस्सा भी हमारे देश में खेलों की बुनियाद पर खर्च किया जा सकता था।
तीन दिन के भारत दौरे पर
मेसी तीन दिन के भारत दौरे पर है। उनके इस दौरा का आज आखिरी दिन है। मेसी के दौरे के पहले दिन कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई थी। दर्शकों ने मैदान में बोतलें फेंकी थीं और गैलरी की सीटें उखाड़ फेंकी थीं। हालांकि, इसके बाद कोई बवाल नहीं हुआ।
Lionel Messi is one of those rare athletes whose story transcends sport. His journey from a child fighting physical odds to a footballer who redefined excellence has moved millions across the world. As someone who has lived the life of an athlete, I hold profound respect and…— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) December 15, 2025
