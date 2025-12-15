'प्रबंधन की नाकामी का नतीजा...' मेसी प्रकरण को लेकर राज्यपाल बोस केंद्र सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कहना है कि विख्यात फुटबालर मेसी के कार्यक्रम के दौरान साल्टलेक स्टेडियम में हुआ हंगामा प्रबंधन की नाकामी का नतीजा था। उनका कहना है कि वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे।

मेसी कार्यक्रम में हंगामा प्रबंधन की नाकामी सोमवार को लोकभवन में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यपाल बोस ने कहा कि इस घटना ने देशभर में फुटबाल प्रेमियों को निराश करने के साथ आम आदमी के सम्मान को भी चोट पहुंचाई है। कहा कि यह तंत्र की भी बड़ी विफलता थी।