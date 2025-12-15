Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'प्रबंधन की नाकामी का नतीजा...' मेसी प्रकरण को लेकर राज्यपाल बोस केंद्र सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मेसी के कार्यक्रम के दौरान साल्टलेक स्टेडियम में हुआ हंगामा प्रबंधन की नाकामी थी। उन्होंने कहा कि वह ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेसी कार्यक्रम में हंगामा प्रबंधन की नाकामी: राज्यपाल बोस

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कहना है कि विख्यात फुटबालर मेसी के कार्यक्रम के दौरान साल्टलेक स्टेडियम में हुआ हंगामा प्रबंधन की नाकामी का नतीजा था। उनका कहना है कि वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेसी कार्यक्रम में हंगामा प्रबंधन की नाकामी

    सोमवार को लोकभवन में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यपाल बोस ने कहा कि इस घटना ने देशभर में फुटबाल प्रेमियों को निराश करने के साथ आम आदमी के सम्मान को भी चोट पहुंचाई है। कहा कि यह तंत्र की भी बड़ी विफलता थी।

    राज्यपाल बोस केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट

    राज्यपाल ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन के लिए कोई निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही केंद्र को ‘जनहित रिपोर्ट’ सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी वह रिपोर्ट साझा करेंगे। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार को दिए गए सुझाव भी शामिल होंगे।