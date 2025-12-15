Language
    दिल्लीवाले के दिल में बसे मेसी, ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 विश्व कप की इनविटेशनल टिकट की भेंट

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी का सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के च ...और पढ़ें

    मेसी को दिया विश्‍व कप का टिकट।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी का सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। स्टेडियम में पहुंचते ही मेसी ने हाथ हिलाकर मौजूद हजारों प्रशंसकों का अभिवादन किया, जिससे पूरा परिसर तालियों और नारों से गूंज उठा।

    इसके बाद मेसी ने अपने साथी खिलाड़ियों रोड्रिगो डी पाल और लुईस सुआरेज के साथ दर्शकों की ओर फुटबॉल उछाली। मेसी की एक किक सीधे स्टेडियम के दूसरे माले तक पहुंच गई, जिसने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया। कार्यक्रम के दौरान मेसी ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर माहौल को और भी खास बना दिया।

    इससे पहले मेसी की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जुटी रही। फैंस दोपहर 12 बजे से ही फिरोजशाह रोड और राजघाट के आसपास बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। स्टेडियम में प्रवेश के लिए करीब एक किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। अनुमान के मुताबिक लगभग 22 हजार से अधिक दर्शक मेसी को देखने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे।

    हालांकि, मेसी को सुबह ही दिल्ली पहुंचना था, लेकिन घने कोहरे के कारण उनकी फ्लाइट को रोक दिया गया। इसके चलते उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ समय तक रुकना पड़ा और वे दोपहर करीब तीन बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंच सके। मेसी शाम 4 बजकर 25 मिनट पर स्टेडियम में पहुंचे थे। करीब 35 मिनट के बाद शाम 5 बजे स्टेडियम से बाहर निकले।

    इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने मेसी को टी-20 विश्व कप की इनविटेशनल टिकट भेंट की। साथ ही उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और भारतीय दिग्गज क्रिकेटरों के आटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया गया। कार्यक्रम के अंत में मेसी ने फैंस को संबोधित करते हुए कहा हम यहां से ढेर सारा प्यार लेकर जा रहे हैं। हम फिर से आएंगे चाहे किसी मैच के लिए हो या किसी और मौके पर। इस प्यार के लिए धन्यवाद।

    इस दौरान लियोनल मेसी, लुईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भी भेंट की गई। इसके अलावा अरुण जेटली स्टेडियम में सेलिब्रिटी मेसी आलस्टार और मिनर्वा मेसी आलस्टार के बीच एक फ्रेंडली मैच खेला गया, जिसने फैंस के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया। यह दिन दिल्ली और भारतीय फुटबाल प्रेमियों के लिए हमेशा यादगार बन गया।

