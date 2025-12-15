Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lionel Messi के इवेंट में CM फडणवीस, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को देखकर भड़के फैंस… हूटिंग का VIDEO वायरल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    Lionel Messi Video: लियोनेल मेसी के भारत दौरे पर कोलकाता में उनके इवेंट के दौरान प्रशंसकों की नाराजगी और हंगामे के कारण निराशा हुई, जहां बो ...और पढ़ें

    Hero Image

    Lionel Messi के इवेंट के दौरान मुंबई में फैंस भड़के

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Lionel Messi Video: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी इंडिया टूर पर है, जहां शनिवार यानी 13दिसंबर को उनके इवेंट की शुरुआत कोलकाता से हुई, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम के दौरान जो नजारा देखने को मिला, वह बेहद निराशाजनक रहा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेसी इवेंट से जल्दी भी निकल गए और रिपोर्ट के अनुसार, ये माना जा रहा है कि उनके कार्यक्रम से जल्दी जाने की वजह से फैंस नाराज थे और ठीक ढंग से उन्हें न देख पाने की वजह से जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए दर्शकों ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां तक फेंकी। इस मामले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नाराज हुईं और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि, हैदराबाद में मेसी का इवेंट अच्छा रहा। 

    इसके बाद इंडिया टूर के दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर 2025 को मेसी मुंबई पहुंचे, जहां वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम में एक अजीब घटना हुई, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 

    Lionel Messi के इवेंट के दौरान मुंबई में फैंस भड़के

    दरअसल, लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के इवेंट के दूसरे दिन वानखेड़े स्टेडियम में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन और सीएम देवेंद्र फडणवीस को मंच पर बुलाया गया, लेकिन इस दौरान फैंस से उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा। इसकी वजह ये रही कि ये इवेंट मेसी के सम्मान में आयोजिच था, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को सम्मानित किया, जिससे फैंस भड़क गए।

    बता दें कि टाइगर श्रॉफ को 'युवा आइकन' बताया गया और अजय देवगन को उनके फिल्म 'मैदान' के लिए सम्मानित किया गया। बावजूद इसके भीड़ ने उनका स्वागत नहीं किया। दोनों अभिनेता शांत रहे और मेसी भी पास में खड़े रहे।

     

    लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान दोनों अभिनेता मैदान में आए, तो कुछ दर्शकों से उन्हें जोरदार हूटिंग का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के सीएम देवंद्र फडणवीस के भाषण के दौरान भी कुछ हिस्सों में उन्हें हूट किया गया, लेकिन एक दूसरी वीडियो में देखा गया कि सीएम ने 'गणपति बप्पा' का जिक्र किया, जिसके बाद दर्शकों ने 'मोरया' के नारे लगाए, जिससे हूटिंग की आवाज दब गई और एक दिलचस्प माहौल बन गया।

    करीना कपूर और सचिन तेंदुलकर से की मुलाकात 

    करीना कपूर अपने बेटों के साथ आईं और मेसी के साथ फोटो खिंचवाई। सबसे ज्यादा खुशी तब हुई, जब मेसी ने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। तेंदुलकर ने मेसी को टीम इंडिया की जर्सी दी और मेसी ने बदले में उन्हें फुटबॉल गिफ्ट किया।

    यह भी पढ़ें- Lionel Messi: हैंडशेक करने के लिए 1 करोड़ रुपये... दिल्ली में आज दिखेगा लियोनेल मेसी का मैजिक; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    यह भी पढ़ें- पीएम मोदी से मुलाकात, अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट और... मेसी का दिल्ली दौरा आज, क्यों है खास?