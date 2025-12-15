Lionel Messi के इवेंट में CM फडणवीस, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को देखकर भड़के फैंस… हूटिंग का VIDEO वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Lionel Messi Video: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी इंडिया टूर पर है, जहां शनिवार यानी 13दिसंबर को उनके इवेंट की शुरुआत कोलकाता से हुई, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम के दौरान जो नजारा देखने को मिला, वह बेहद निराशाजनक रहा।

मेसी इवेंट से जल्दी भी निकल गए और रिपोर्ट के अनुसार, ये माना जा रहा है कि उनके कार्यक्रम से जल्दी जाने की वजह से फैंस नाराज थे और ठीक ढंग से उन्हें न देख पाने की वजह से जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए दर्शकों ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां तक फेंकी। इस मामले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नाराज हुईं और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि, हैदराबाद में मेसी का इवेंट अच्छा रहा।

इसके बाद इंडिया टूर के दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर 2025 को मेसी मुंबई पहुंचे, जहां वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम में एक अजीब घटना हुई, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

Lionel Messi के इवेंट के दौरान मुंबई में फैंस भड़के दरअसल, लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के इवेंट के दूसरे दिन वानखेड़े स्टेडियम में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन और सीएम देवेंद्र फडणवीस को मंच पर बुलाया गया, लेकिन इस दौरान फैंस से उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा। इसकी वजह ये रही कि ये इवेंट मेसी के सम्मान में आयोजिच था, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को सम्मानित किया, जिससे फैंस भड़क गए।

बता दें कि टाइगर श्रॉफ को 'युवा आइकन' बताया गया और अजय देवगन को उनके फिल्म 'मैदान' के लिए सम्मानित किया गया। बावजूद इसके भीड़ ने उनका स्वागत नहीं किया। दोनों अभिनेता शांत रहे और मेसी भी पास में खड़े रहे।